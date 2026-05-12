La CNMC tiene abierto por el apagón del 28-A un expediente por infracción muy grave a Red Eléctrica, filial de Redeia, una compañía colonizada por cargos políticos afines a Sánchez, con la exministra Corredor de presidenta y la exministra de Exteriores González Laya de consejera por la Sepi.

Red Eléctrica, contra la CNMC tras el expediente por ‘infracción muy grave’: no tiene ‘precisión’

El operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, ha pedido el archivo del expediente sancionador por una posible infracción muy grave iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de su investigación sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

En un comunicado remitido este martes, Red Eléctrica apunta además a un «conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad», y advierte de la «manifiesta indefensión» a la que le somete un expediente que «adolece de la más mínima precisión necesaria».

La filial de Redeia presentó el lunes sus alegaciones al expediente sancionador incoado por la dirección de Energía de la CNMC. En ellas, Red Eléctrica «defiende y demuestra la plena adecuación de su actuación a la normativa vigente y que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida».

Pese a que no solo la CNMC, sino también todo el sector eléctrico apunta a su responsabilidad, Red Eléctrica sigue afirmando su actuación antes durante y después del gran apagón del 28-A

El operador y transportista del sistema eléctrico ha adjuntado «todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento», lo que, desde su punto de vista, «debe conducir al inmediato archivo del expediente».

En la nota, la compañía lamenta la «falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación». Ello coloca a Red Eléctrica «en una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia».

En su opinión, esta falta de precisión «es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo» del procedimiento previo tramitado por el regulador.

En este sentido, el operador del sistema recuerda que ha aportado, a petición de la propia CNMC, «más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador».

Sin embargo y «sorprendentemente», esta documentación «no se incorpora en el expediente», prosigue Red Eléctrica.

La apertura de expedientes

El pasado 17 de abril, la CNMC informó de la apertura de una veintena de expedientes sancionadores dirigidos a Red Eléctrica y a varias empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el ‘cero eléctrico’.

En el caso del expediente de Red Eléctrica, Competencia estudia posibles «infracciones muy graves» por un hipotético incumplimiento como operador del sistema eléctrico del artículo 64.25 de la ley del sector eléctrico.

No obstante, el organismo aclaraba que «los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial».

Desde entonces, la CNMC ha publicado nuevos procedimientos, que superan ya los sesenta. Entre ellos hay otros dos por posibles infracciones muy graves que afectan a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy) y a Iberdrola Generación Nuclear.

Los expedientes tienen una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción, y los interesados pueden formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes