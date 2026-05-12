Transición Ecológica reta a la industria: ¿Es capaz de presentar una propuesta fiscal sobre la electricidad?

El secretario de estado de Energía, Joan Groizard, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dirigido por Sara Aagesen, se ha preguntado si la CEOE está dispuesta a presentar una propuesta impositiva para la electricidad que sea «neutra fiscalmente» porque ha señalado que se compara el precio de la luz con Francia y Alemania, pero no otros aspectos, como la presión fiscal.

En su intervención el III Foro de Industria y Energía organizado por Enerclub y CEOE ha señalado que «cada uno quiere bajar lo suyo», pero que igual que al Gobierno «le toca tener la visión de conjunto» considera que la CEOE tiene capacidad de hacer una propuesta fiscal que, aunque no le acerque a la presión fiscal que tienen países como Francia en la electricidad, por lo menos sea «neutra» desde el punto de vista fiscal.

El Gobierno, la CEOE y su capacidad para poner sobre la mesa una propuesta fiscal sobre la electricidad

«¿Está dispuesta la CEOE a presentar una propuesta, ya no digo que aumente la presión fiscal, sino que sea neutra fiscalmente?», se ha preguntado Groizard, sobre la electricidad

En este sentido, ha proseguido preguntándose si está dispuesta la industria a hacer una propuesta fiscal que abunde en la competitividad de la industria, en la electrificación, en la deducción de los combustibles renovables, en la electrificación de la industria, pero que sea neutral fiscalmente.

Así, ha apuntado que si nos comparamos con Francia y Alemania en los costes de la energía habría que hacerlo también en otro tipo de parámetros del entorno energético, como que las empresas energéticas en estos países tienen un porcentaje de participación pública o que tienen una mayor presión fiscal.

«Si comparamos, comparemos. ¿Estamos dispuestos a abrir un debate de tener una presión fiscal similar a la francesa, por ejemplo, para poder asumir unas compensaciones de costes, como son los de CO2, porque entendemos que eso es política industrial? Es importante poder hacerlo», ha dicho.

Precio de la electricidad

Cuando hablamos del precio final hay varios elementos, según ha explicado Groizard, que ha añadido que por un lado, está la materia prima y luego hay elementos fiscales, regulatorios y otros elementos que se van sumando.

«Y todos ellos, absolutamente todos ellos son importantes y por eso es importante que tengamos un diálogo conjunto, público o privado», ha apuntado.

La parte que es absolutamente «crítica» de la factura es la que es «suma cero», que es como se reparte esa tarta -una vez que se ha hecho la tarta más pequeña-, «¿cómo se reparten los costes entre los consumidores?», se ha preguntado Groizard.

«Porque lo que deja de pagar un consumidor, lo paga otro consumidor», ha señalado el secretario de Estado.

«¿Estamos preparados, ya no como administración, sino como país, para afrontar un debate, de digámoslo en estos términos, los hogares tienen que pagar más, las pymes tienen que pagar más para que las industrias paguen menos?», se ha preguntado Groizard.

Este ha señalado que hay países, como Alemania, donde este debate está «internalizado» porque se entiende que si puedo tener un empleo industrial con un salario «suficiente» hay una aceptación a pagar unos céntimos más en la factura de la luz para que la industria «no se deslocalice».

«¿Estamos dispuestos a defenderlo no solo de cara a la administración, sino de cara a la opinión pública?», ha cuestionado Groizard.

Guerra de Irán

Por otra parte, respecto a la guerra de Irán que ha tensionado los mercados energéticos, Groizard ha vuelto a incidir en la importancia de «la energía como arma geopolítica».

En este sentido, ha defendido que «nunca vamos a ser competitivos en algo que no seamos fuertes», ha dicho en referencia a la dependencia de gas y petróleo de España.

Aunque ha señalado la fortaleza de la capacidad de refino y regasificación de España, que son «envidiables», ha recordado que en última instancia «no vamos a ser punta de lanza» porque la materia prima no son recursos propios.