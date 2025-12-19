El fondo de pensiones canadiense compra a FCC otro 25% de Enviro

El grupo FCC ha cerrado este viernes la venta de un 25 % de su filial Enviro (FCC Servicios Medio Ambiente) al fondo de pensiones canadiense CPP Investments por un importe de 1.000 millones de euros, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación ya anunciada a comienzos de octubre y tras ella FCC, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, mantendrá la mayoría accionarial de Enviro, con el 50,01 %, mientras que CPP Investments incrementa su participación al 49,99 %.

El grupo ya anunció entonces que el principal destino de estos 1.000 millones de euros será el de atender las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas.

Pese a la entrada en su capital del fondo canadiense, FCC Enviro prevé la continuidad del equipo directivo y de la estrategia actual

En este sentido, FCC Enviro prevé la continuidad del equipo directivo y de la estrategia actual, el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales, al tiempo que confía en fortalecer sus actividades con la participación activa y las sinergias derivadas de CPP Investment.

Fue en junio de 2023 cuando FCC dio entrada al fondo canadiense CPP, uno de los mayores del mundo, en su filial de servicios medioambientales con un 24,99 % por un importe de 965 millones de euros.

Enviro, que tiene un ámbito nacional e internacional, desarrolla diversas actividades de servicios medioambientales mediante Atlantic -que opera en España, Portugal y Francia-, Reino Unido, Estados Unidos y Centro y Este de Europa, sus cuatro plataformas principales.

Recientemente, Enviro acordó la adquisición del negocio de Cumbria Waste Group a Waterland Private Equity en el Reino Unido por un importe desconocido.