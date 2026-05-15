El patrimonio de los fondos de pensiones individuales se situó en 98.283 millones en abril

El patrimonio de los fondos de planes de pensiones individuales se situó en los 98.283 millones de euros en el mes de abril, tras incrementarse en 3.543 millones de euros respecto a marzo, según ha publicado este jueves la patronal del sector, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).

Según Inverco, este ascenso de los activos gestionados por los fondos de planes de pensiones individuales, se debió a las revalorizaciones de los mercados financieros.

La rentabilidad interanual para el conjunto de planes, se situó en el 11,3 %.

Los datos estimados de la patronal reflejan que el volumen de aportaciones a esos fondos de pensiones se situó en 109 millones de euros, mientras que el importe de las prestaciones fue de 209 millones de euros; de este modo, se registró un volumen de prestaciones netas (salidas de dinero) de 100 millones de euros.

Evolución positiva de los planes de pensiones

Todos los tipos de planes de pensiones experimentaron una evolución positiva de la rentabilidad y destacaron los de renta variable a un año, con ganancias del 26,3 %; a tres años, con una revalorización del 15,7 %; y a 5 años, con un rendimiento del 10,1 %. La menor rentabilidad fue experimentada por los fondos de renta fija a corto plazo, a diez años, con un avance de un 0,2 %.

Por su parte, los Fondos de Inversión registraron un incremento en el volumen de activos como consecuencia de las revalorizaciones en sus carteras por efecto de mercado junto con los flujos de entrada habidos en el mes, permitiendo compensar en su totalidad el ajuste ocurrido en marzo.

El patrimonio de los Fondos de Inversión aumentó en 12.102 millones de euros, lo que supone un alza del 2,7% respecto al mes anterior situándose en 465.519 millones de euros. En lo que va de año, el patrimonio acumula un incremento de 14.630 millones de euros (3,2%).

Las rentabilidades positivas aportadas por los mercados financieros explicaron el 87% del aumento del volumen de activos, mientras que el 13% restante se debió a los flujos de entrada registrados en el mes.