El vicepresidente Igea tacha de apropiación indebida el impago del IVA a la Comunidad

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró hoy que el impago de 142 millones de euros de la liquidación del IVA, de diciembre de 2017, constituye una “apropiación indebida” por parte del Gobierno central, por lo que exigió que se abone esta cantidad a la Comunidad, si bien descartó la posibilidad de reclamar su pago en los tribunales, como advirtió el presidente Alfonso Fernández Mañueco esta semana.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea insistió en que la Junta ya no puede iniciar la vía judicial para exigir el abono de los 142 millones, procedentes de la liquidación del IVA en diciembre de 2017, tras el cambio del sistema de cálculo, debido a que se ha agotado el plazo para hacerlo.

En ese sentido, el portavoz de la Junta afirmó que no acudirán a los tribunales para exigir el pago a la Comunidad de los 142 millones, una cifra que se eleva hasta los 2.800 millones en el conjunto de las comunidades, aunque Igea aclaró que el proceso judicial iniciado por la Comunidad de Madrid tendrá efectos también para el resto de autonomías, tanto “se gane o se pierda”.

Asimismo, el vicepresidente tacha de “desfachatez” los argumentos del Gobierno y pidió al PSOE de Castilla y León que aclare si serán “cómplices” con unos Presupuestos Generales del Estado que no prevean su pago, como ha adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presencia de la financiación provisional prevista para las comunidades en 2020.

Francisco Igea expresó la “indignación máxima” del Gobierno de Castilla y León al confirmarse, tras la decisión del Consejo de Ministros, de que las transferencias previstas para este ejercicio no contemplarán el pago del IVA de hace más de dos años. El portavoz del Ejecutivo autonómico añadió que es “absolutamente intolerable” puesto que defendió se trata de unos impuestos abonados por los ciudadanos de la Comunidad, que se gastaron en diciembre de 2017, y que no se liquidaron a la Comunidad por el cambio del sistema de cálculo, en la etapa del exministro Cristóbal Montoro.

Por ello, Igea rechazó que la titular de Hacienda haya considerado que el pago de estas cantidades está resuelto al pasar más de dos años. El portavoz ironizó con los “feliz” que sería el mundo si tras dos ejercicios, las deudas prescribieran, como por ejemplo en el caso de la hipoteca sobre vivienda.

Finalmente, Igea comunicó que la Junta pedirá a los diputados de los grupos Popular y de Ciudadanos que no apoyen la aprobación de ningún presupuesto del Estado que no contemple el abono de la deuda pendiente del IVA. Así, se preguntó por lo que harán los diputados del PSOE y lamentó que el secretario general del partido en la Comunidad, Luis Tudanca, no defienda los intereses de los castellanoleoneses.