El viernes pasado en Cultura Emprende, Marián Cano analiza el futuro del turismo de la Comunitat Valenciana tras FITUR 2026

En una entrevista concedida el viernes pasado a Cultura Emprende de Radio Intereconomía, la Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Marián Cano, analizó la participación de la Comunitat Valenciana en la reciente feria FITUR 2026 y ofreció su visión sobre los principales retos y oportunidades del sector turístico de la región.

Éxito en FITUR y perspectivas turísticas

Cano destacó que la presencia de la Comunitat Valenciana en FITUR ha sido “muy positiva, la Comunidad Valenciana ha ido a Fitur con una determinación clara, la de no ser un actor más… Hemos ido con el mayor número de metros de exposición de la historia de la participación de la Comunidad Valenciana”. El estand autonómico, concebido como un espacio tecnológico e inmersivo para mostrar el destino, superó las expectativas con gran afluencia y numerosas presentaciones sectoriales, reforzando la imagen de la Comunitat como un destino competitivo e innovador en el panorama internacional.

La consellera señaló que las perspectivas turísticas para este año son favorables, apoyadas en indicadores de crecimiento de visitantes y en el aumento del gasto turístico registrado al cierre de 2025, que marcó cifras históricas para la región.

Innovación como eje del turismo valenciano

Para Cano, la innovación es un pilar fundamental del turismo: “No solo se trata de atraer visitantes, sino de mejorar la experiencia y de posicionar a la Comunitat como un referente en digitalización, sostenibilidad y valor añadido”. Subrayó la importancia de la presencia valenciana en espacios como FITUR Travel Technology, donde empresas de la región presentan soluciones digitales para el sector.

Regulación de la vivienda turística

Sobre la regulación de la vivienda turística, uno de los debates más relevantes del sector, Cano explicó que la Generalitat ha impulsado la actualización y depuración del registro de viviendas turísticas, con el objetivo de ordenar y profesionalizar esta tipología de alojamientos, equilibrando oferta turística y residencial.

Infraestructuras: prioridad estratégica para el turismo

La consellera destacó la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte para fortalecer la competitividad del turismo valenciano, con especial atención a inversiones que conecten de forma eficiente los principales mercados emisores con los destinos de la Comunitat Valenciana.

Impacto de la crisis de Renfe en la reputación turística

Cano reconoció que la actual crisis de servicios ferroviarios puede influir en la percepción internacional sobre la calidad de la movilidad en España y, por extensión, afectar indirectamente a la experiencia de turistas. Insistió en la importancia de una coordinación efectiva entre administraciones para recuperar la confianza de visitantes y profesionales del sector.

Financiación autonómica y equidad territorial

Finalmente, sobre el sistema de financiación autonómica, la Consellera expresó su preocupación por la percepción de trato desigual hacia la Comunitat Valenciana, y defendió la necesidad de un modelo más justo y equitativo que permita invertir adecuadamente en servicios públicos y en la competitividad del turismo regional.