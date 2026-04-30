El Grupo Acciona, que se ha visto inmerso en el caso Koldo, Ábalos y Cerdán, está presidido por José Manuel Entrecanales.

Acciona deja ‘colgados’ a los sevillanos con el Puente del Centenario, salpicado por el caso Koldo

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha anunciado que trabaja para adjudicar de nuevo las obras de ampliación y sustitución de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla tras solicitar la UTE adjudicataria, liderada por Acciona, la rescisión del contrato, y «poder culminar esta actuación lo más rápido posible». Por su parte, el presidente de la Junta y candidato a la reelección en los comicios andaluces del 17 de mayo, Juanma Moreno, ha señalado que la paralización de la obra es «un fiasco» y que acabar estar infraestructura «va a costar mucho más dinero» a los contribuyentes». Además, Ha recordado que dichas obras están salpicadas por «la trama de Koldo, Ábalos y no se sabe quienesmás han querido participar en mordidas».

En un comunicado, el Ministerio de Transporte ha aclarado que «no ha abandonado la obra ni ha pedido resolver el contrato» y ha responsabilizado de ello a la UTE adjudicataria (Acciona junto con Freyssinet), que es «la que ha manifestado su disconformidad y ha solicitado la resolución contractual de la ejecución de las obras».

Ha asegurado que la «prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad del Puente del Centenario y mantener sus condiciones de servicio» y ha destacado que actúa con el «máximo rigor» en el control del gasto y cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Nuevo expediente de adjudicación

También ha precisado que «resolver un contrato no significa abandonar una obra» y, de hecho, ha avanzado que «ya se está trabajando de forma paralela, en el expediente administrativo independiente necesario, para poder culminar esta actuación lo más rápido posible».

Ante esta situación, ha explicado que la «obligación del Ministerio es tramitar esa solicitud conforme a la legislación vigente y cumpliendo la normativa», dado que la Ley del contratos del sector público permite al contratista solicitar la rescisión cuando las modificaciones superan el 20 % del presupuesto.

También el Ministerio está obligado a exigir al contratista que el «puente quede seguro, operativo y preparado para la continuidad de los trabajos».

Ha indicado que la ley obliga al contratista a adoptar las medidas indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público aunque se tramite la resolución de su contrato, como que mantenga la seguridad o facilite la transición no es un favor a la Administración.

Además, ha destacado que «es una obligación legal y contractual en una obra pública, especialmente cuando está en juego una infraestructura esencial para Sevilla y para la movilidad metropolitana».

Las obras del Puente del Centenario adjudicada a la UTE formada por Acciona comenzaron en 2021 con un presupuesto de 71,4 millones y un plazo de 27 meses

Los últimos informes del pasado verano indicaban que la obra se encuentra aproximadamente al 68 % de su ejecución.

Las obras del Puente del Centenario están paralizadas desde al menos principios de año a raíz de las diferencias de Acciona con Transportes por una modificación sustancial de obra y, por tanto, de las condiciones del contrato.

La adjudicación de la obra, en mayo de 2021 y que arrancó el verano de ese año, contemplaba un presupuesto de 71,4 millones y veintisiete meses de ejecución, pero el presupuesto supera los 120 millones por el ncarecimiento de los materiales.

Un fiasco de obra, según la Junta y el ayuntamiento, que denuncian su relación con el caso Koldo y el pago de mordidas

El presidente de la Junta y candidato a la reelección en los comicios andaluces del 17 de mayo, Juanma Moreno, ha señalado que la paralización de la obra es «un fiasco» y que acabar estar infraestructura «va a costar mucho más dinero» a los contribuyentes».

Ha recordado que dichas obras están salpicadas por «la trama de Koldo, Ábalos y no se sabe más han querido participar en mordidas» y ha pedido un informe para cerciorarse de que la seguridad del puente está garantizada.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido el cese fulminante del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el «fiasco» de la obra y ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir explicaciones por la parálisis y por los tiempos de ejecución de esta obra fundamental para Sevilla y que lleva varios años de demora..

La rescisión del contrato por parte de Acciona es un golpe a la obra del Puente del Centenario, según la patronal sevillana

La solicitud de rescisión del contrato de la obra de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, adjudicada a una UTE liderada por Acciona, supone un «golpe porque quedará inacabada, paralizada y deberá licitarse de nuevo, lo que implica más retraso en una obra fundamental y clave para la movilidad en la capital y en su área metropolitana».

Así se ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, que ha lamentado que la ampliación del puente ha «llegado a un punto crítico que obliga a reiniciar el proyecto de una obra que acumulaba mucho retraso y problemas que provocan un caos circulatorio diario en Sevilla y en su área metropolitana».

«No se han hecho las cosas bien desde el principio», ha afirmado el dirigente empresarial, quien ha lamentado que queda aproximadamente un tercio de la obra pendiente con una ejecución cifrada en el 68 % del total y ha augurado que la nueva licitación implicará más retraso en una infraestructura fundamental para la movilidad en Sevilla.

«Si en 2021 era una obra de emergencia por el grave deterioro de los tirantes cómo será hoy su estado», se ha preguntado Miguel Rus, quien ha recordado que el puente que se construyó con motivo de la exposición Universal de 1992 estaba diseñado para unos 65.000 vehículos al día y actualmente soporta más de 100.000 al día, con atascos recurrentes de varios kilómetros tanto en sentido Cádiz como hacia Huelva