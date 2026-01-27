Air Europa añade 24 vuelos hasta el 16 de febrero en la ruta Madrid-Málaga-Madrid

Air Europa añadirá a su operativa habitual 24 vuelos (de ida y vuelta) en la ruta Madrid-Málaga-Madrid desde el 3 hasta el 16 de febrero, lo que supone 8.640 asientos extra, han informado este martes fuentes de la aerolínea.

La compañía Air Europa ya había aumentado su operativa con Andalucía el pasado 20 de enero hasta el 2 de febrero para favorecer la conectividad tras el cierre de las líneas de alta velocidad por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En esa ocasión añadió tres vuelos extra a los cuatro diarios que ya operaba, con lo que esos días (hasta el 2 de febrero) la oferta sube a siete frecuencias diarias y 1.080 plazas más con respecto a su operativa habitual.

También Iberia ha aumentado sus conexiones con Andalucía hasta el lunes 2 de febrero, en concreto un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga, con objeto de atender la demanda de los pasajeros después del accidente de Adamuz.

Asimismo, ha incorporado un vuelo extra de Iberia Express entre Madrid y Sevilla que operará cada día desde este martes hasta el 1 de febrero.