Gran oferta de Iberia Express y Vueling por la visita del papa

Las aerolíneas Iberia Express y Vueling, ambas empresas forman parte del grupo anglohispano IAG, han reforzado su operación con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

Iberia Express ha reforzado su oferta con ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales del 9 al 13 de junio en sus conexiones entre Madrid y las islas de Gran Canaria y Tenerife. Mientras que Vueling oferta 86.120 plazas aéreas para volar a Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV a ambas islas, donde estará el 11 y 12 de junio, respectivamente.

La aerolínea ha anunciado este jueves en un comunicado que se pueden encontrar tarifas desde 48 euros por trayecto para asistir a la visita del pontífice a Canarias, que tendrá lugar del 11 al 12 de junio.

Previamente el Papa visitará del 6 al 9 de junio Madrid y hasta el día 11 Barcelona, desde donde viajará a las dos islas Canarias.

En concreto, Iberia Express ha programado dos vuelos adicionales Madrid-Gran Canaria el 9 y 10 de junio, otros tres más en la ruta Madrid-Tenerife el 10 y 11 de junio, y tres más para el regreso Tenerife-Madrid del 12 y 13 de junio, lo que supone casi 1.500 plazas que se suman a su oferta habitual.

Iberia Express ha programado hasta 13 vuelos por sentido con Tenerife

Además, en la temporada de verano la aerolínea ha programado hasta 13 vuelos por sentido con Tenerife (entre el norte y el sur) y otros 11 vuelos con Gran Canaria

La aerolínea Vueling precisa en un comunicado que entre el 8 y el 14 de junio comercializará 37.280 asientos a Gran Canaria desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

A los dos aeropuertos de Tenerife, la compañía programará 48.840 plazas aéreas desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

Iberia Express también ha ampliado su operativa con Gran Canaria y Tenerife por el viaje del papa.