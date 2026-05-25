Plus Ultra tiene su negocio muy concentrado en América Latina y, especialmente, en Venezuela.

El alto vuelo de comisiones de Plus Ultra: también pagó a una de las empresas del ‘caso mascarillas’

La sociedad Apamate Corporate and Trust, que aparece en el caso Plus Ultra en relación a un contrato de asesoría de 120.000 euros con la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, presunto «testaferro» de José Luis Rodríguez Zapatero, pagó 300.000 euros a la empresa Deluxe Fortune, relacionada con el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y que fue utilizada para el cobro de comisiones por contratos de mascarillas.

La UDEF hace constar, «de fuentes abiertas», la relación de Apamate con ese pago a Deluxe Fortune en uno de sus dos informes incorporados al caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno como presunto «líder» de una trama de tráfico de influencias.

El contrato de Análisis Relevante con Apamate, que como administrador único figura Carlos Alberto Parra Delgado, quedó remitido a Martínez el 18 de octubre de 2020 por Francisco Flores.

El banquero venezolano vinculado al chavismo, al ‘narco y a la causa de la financiación del PSOE, que ‘oficialmente’ se suicidó tras ofrecerse a colaborar con la Justicia, aparece relacionado en los pagos de Plus Ultra a la trama Zapatero a través de Aldama en el caso mascarillas

La UDEF señala que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, «empresario venezolano que, informaciones periodísticas, vinculan a una investigación (…) en relación a la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista» en la Audiencia Nacional y «otras informaciones periodísticas refieren el reciente fallecimiento» de este banquero ligado al chavismo y al ‘narco’, el pasado 6 de febrero en extrañas circunstancias tras ofrecerse a colaborar con la Justicia en el caso de financiación irregular del partido liderado por Sánchez. A final se dictaminó que se había suicidado.

El contrato, indica el informe, figura fechado el 30 de julio de 2020 y los honorarios establecidos ascenderían a 120.000 euros, de los que 60.000 euros se pagarían a la firma del contrato y los otros 60.000 euros el 14 de abril.

En un breve lapso temporal, el 22 de octubre, Francisco Flores envía nuevamente a Martínez otro contrato de prestación de servicios que es idéntico al anterior si bien, en esta ocasión, la receptora del servicio de asesoría es la sociedad Softgestor, participada al 65% por el administrador único de Apamate, Carlos Alberto Parra, y por el abogado Óscar Fernández García.

Análisis Relevante recibió ingresos de Softgestor

El 30 de octubre, la cuenta bancaria de Análisis Relevante recibió de Softgestor una transferencia por un importe de 72.600 euros, si bien no se ha detectado ninguna transferencia con origen en Apamate, observa la UDEF.

El 12 de abril de 2021, Julio Martínez envía a Francisco Flores una factura de fecha emitida por Análisis Relevante y dirigida a Softgestor de 60.000 euros + IVA (72.600 euros) en concepto de “honorarios por elaboración de informe, descritos en el apartado 3.1 del contrato firmado entre las partes”, idéntica a los suscritos con Plus Ultra.

Asimismo, incluye la “entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo”, el “asesoramiento continuado sobre distintos países y organizaciones internacionales, así como sobre sus políticas concretas” y «en materias relacionadas con la preparación de discursos y presentaciones”.

Meses después, Martínez le recuerda la factura y Flores asegura que la pagarán pronto y uno días después le escribe: «En cuanto al tema de la factura sofgestor te estoy por avisar si pagaremos por ahí o debemos cambiarla. Te lo dejo saber . Abrazo Grande y te extrañamos por aquí, jajajajajaja!»

Finalmente, el 16 de septiembre Análisis Relevante recibe en su cuenta una transferencia de 72.600 euros de Softgestor.

Indicios de artificiosidad en los contratos y facturas para Plus Ultra

De esta mecánica la UDEF ha identificado «circunstancias relevantes desde el punto de vista documental y cronológico» que en su conjunto «muestran indicios de artificiosidad en la configuración formal de la documentación (contratos y facturas)».

Por un lado, los investigadores observan la remisión de facturas en fechas distintas que, sin embargo, mantienen idéntica numeración correlativa.

Por otro lado, en relación con la formalización contractual, se deduce que la cumplimentación del contrato de prestación de servicios se habría realizado con la intención de dotar de apariencia formal y justificar la prestación de un servicio.

Ha detectado en concreto «una alteración meramente formal de la documentación con la finalidad de aparentar o justificar una relación de pagos vinculados a la prestación de un servicio cuya efectiva evidencia no ha quedado acreditada».

A todo esto se suma que la cláusula tercera, denominada “Alcance de los servicios”, de los contratos de asesoría analizados es idéntica a la de los contratos suscritos por Análisis Relevante con Plus Ultra.

«En este caso, por la elaboración del informe de asesoramiento se pagará 120.000 euros anuales en lugar de los 5.000 o 6.000 mensuales que se venía estipulado en los contratos suscritos con PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A., es decir, casi el doble», destaca el informe.