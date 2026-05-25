La exministra de Industria Reyes Maroto y ahora en la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid defiende el rescate de 53 millones de euros con dinero público de Plus Ultra, una compañía inviable económicamente, con deudas 'perdonadas' a la Seguridad Social, con solo cuatro aviones alquilados y uno solo uno operativo y con el 0,03% del tráfico aéreo en España.

Maroto defiende que el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno fue un ‘escudo social’

Cuando Plus Ultra solicitó el rescate del fondo de recuperación de las empresas afectadas por la covid arrastraba unas pérdias anteriores de 1,6 millones, debía 450.000 euros a la Seguridad Social, que por arte y magia de Escrivá desaparecieron tras su reunión con Zapatero, su fondo de maniobra negativo de 5,7 millones de euros, el patrimonio neto positivo de 5,8 millones se sostenía artificialmente mediante un préstamo participativo, solo contaba con cuatro aviones en alquiler y solo uno de ellos operativos Sus vuelos solo suponía el 0,03% del tráfico aéreo. Pese a todos estos datos, la exministra de industria y portavoz del PSOE, Reyes Maroto, defiende lo indefendible: el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno fue un «escudo social».

La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria, Reyes Maroto, ha defendido este sábado la actuación del Gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 y ha expresado su «confianza plena en la justicia» ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por este caso. Esa «confianza plena en la justicia» se refiere mas bien a que dejen libre a Zapatero antes que lo condenen por sus andanzas la frente de una red criminal, según el juez Calama, dedicada por todo el mundo a cobrar por sus servicios, ya no solo en Plus Ultra, sino en negocios más lucrativos como el oro, el petróleo o el blanqueo de capitales.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas durante la manifestación estatal de las Escuelas Infantiles en la capital, a la pregunga de la investigación a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias.

Maroto defiende que el Gobierno «actuó como tenía que actuar» con Plus Ultra, una compañía inviable económicamente antes del covid, con solo cuatro aviones en alquiler, uno solo operativo, y con el 0,03% del tráfico aéreo en España

«El Gobierno actuó como tenía que actuar, con el escudo social, protegiendo a empresas y a trabajadores, y donde estuvo el Partido Popular en esos días y en esos meses tan críticos, votando en contra de todas estas medidas», ha asegurado Maroto, quien ejercía de ministra de Industria, Comercio y Turismo durante ese periodo.

A la pregunta si cree que la investigación a Zapatero es un caso de ‘lawfare’, la socialista ha remarcado que «la justicia tiene que hacer su trabajo» y ha pedido «no juzgar a personas que ahora mismo se tienen que defender», con lo que ha rechazado la «condena pública y mediática» que está haciendo el Partido Popular.