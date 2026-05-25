Cuando se ejecutó el rescate de 53 millones de euros de dinero público de Plus Ultra, la Sepi estaba bajo la responsabilidad de la ahora exvicepresidenta y ministra de Hacienda y fracasa candidata electora a Andalucía, Mará Jesús Montero, en la imagen junto a su mentor Pedro Sánchez, que ha acabado con su carrera política.

Sepi: información incompleta y carpetas vacías sobre Plus Ultra, según la UDEF

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la sociedad pública usada por Sánchez para ‘asaltar’ empresas cotizadas como Telefónica, Redeia, Indra, Enagás, con participaciones en otras como Ebro Foods, aportó carpetas «vacías» e información incompleta tras un requerimiento judicial relacionado con el préstamo a Plus Ultra.

Fuentes de la SEPI consultadas por EFE han reiterado su «máxima colaboración con la Justicia».

La unidad policial refleja estos hechos en un informe, al que ha tenido acceso EFE, sobre la investigación de las irregularidades detectadas para obtener la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la aerolínea por la que está siendo investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, considerado líder de la estructura de influencias.

Carpetas vacías, sin documentación o archivos que no se podían abrir, la documentación hallada por la UDEF en la Sepi sobre Plus Ultra

El documento de la UDEF recoge que, tras el análisis de la información aportada en base a un primer requerimiento judicial remitido a la SEPI, se constató que esta estaba «incompleta», ya que, si bien las carpetas coincidían con el índice aportado, algunas de ellas estaban «vacías de contenido» y no tenían documentación.

Otros archivos, describe la Policía, no podían abrirse y, en relación a las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente se limitan a intercambios entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, y Plus Ultra, relativos únicamente al año 2025, por lo que no son relevantes en relación a la concesión de la ayuda.

Posteriormente y a la vista de estos errores, se emitió otro requerimiento judicial, pero la Policía vuelve a hacerse eco de los mismos errores y destaca que hay documentos a los que se refiere el expediente que no figuran entre los aportados.

Y pone como ejemplo una carpeta dedicada a la documentación aportada por Plus Ultra a Deloitte para la elaboración de su informe legal, donde no se encuentran documentos a los que la consultora se refiere y que «deberían figurar», como un certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social o un contrato de arrendamiento de una aeronave.

Flujo de comunicación

La UDEF aclara que, por algunos documentos hallados, «queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación» entre los directivos de Plus Ultra y el exdirectivo de la SEPI José Ángel Partearroyo durante la concesión de la ayuda pública, «no habiendo quedado dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo aluna excepción en formato PDF».

Además, «existen documentos que, aún constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada», como las actas de la SEPI del periodo de concesión de la ayuda relativas al 9 y el 23 de febrero de 2021.

La Policía también apunta que hay algunos documentos que figuran entre la documentación aportada por la autoridad judicial pero que no se hallan entre la facilitada por la SEPI y viceversa.