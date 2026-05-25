Vanguard amplía su oferta en Europa con el lanzamiento de dos nuevos ETF de renta variable

La gestora de fondos Vanguard ha puesto en el mercado dos nuevos fondos cotizados (ETF) bajo normativa UCITS especializados en renta variable del Viejo Continente: el Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF y el Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF. La firma ha confirmado que ambos instrumentos financieros iniciarán su negociación de forma simultánea en las plataformas de Deutsche Börse, Euronext Ámsterdam, Borsa Italiana y SIX Swiss Exchange.

La firma estadounidense detalla que el lanzamiento de estos vehículos de inversión responde a la necesidad de los inversores de calibrar y elevar su exposición a los mercados bursátiles europeos. Este movimiento estratégico se produce en un entorno económico condicionado por la senda de los tipos de interés, las revisiones en los beneficios de las corporaciones y la persistente volatilidad macroeconómica.

Pablo Bernal, responsable de la delegación de Vanguard en España, ha remarcado el papel de la diversificación como una herramienta «fundamental» para la gestión de carteras en el ciclo financiero actual. El directivo señala que esta nueva gama de ETF se ha diseñado para proporcionar a los inversores «un acceso sencillo», eficiente y de bajo coste tanto a los grandes valores de la eurozona como al segmento de las compañías de pequeña capitalización (small-caps) en los mercados desarrollados europeos.