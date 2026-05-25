BlackRock amplía su gama de ETF iBonds en Europa con cuatro nuevos fondos

La gestora internacional BlackRock ha reforzado su catálogo de renta fija con la introducción de cuatro nuevos fondos cotizados (ETF) dentro de su gama iShares iBonds UCITS. Con este lanzamiento, la firma busca satisfacer la demanda de los inversores europeos que persiguen vehículos financieros con una mayor visibilidad y predictibilidad tanto en la distribución de ingresos periódicos como en la fecha de vencimiento. La gestora contextualiza este movimiento en un entorno donde el mercado de renta fija en Europa ya supera los 2 billones de dólares de valoración, impulsado por el apetito hacia estrategias de balance estables.

Los cuatro nuevos vehículos de inversión incorporan por primera vez horizontes temporales de vencimiento fijados para los años 2036 y 2037. La estrategia de los fondos consiste en ofrecer exposición directa a carteras diversificadas de renta variable corporativa de alta calidad crediticia (investment grade), estructuradas tanto en euros como en dólares estadounidenses. Según las métricas proporcionadas por la propia entidad, los fondos se lanzan al mercado ofreciendo unos rangos de rentabilidad estimada de entre el 4,09% y el 5,50%.

La familia de productos iBonds UCITS, que desembarcó en el mercado europeo a lo largo de 2023, ha registrado un crecimiento acelerado en su volumen de negocio. En la actualidad, esta gama acumula un patrimonio bajo gestión de 13.500 millones de dólares y concentra aproximadamente el 90% de la cuota de mercado de esta categoría específica de ETF con vencimiento definido en el continente europeo. Con estas últimas incorporaciones, la oferta global de BlackRock en este segmento asciende a un total de 35 fondos cotizados.