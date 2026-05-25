BBVA recibe el Premio OFISO 2026 por su liderazgo como entidad en financiación sostenible

OFISO es un foro multisectorial que promueve la información, el debate y el encuentro sobre la evolución del mercado de financiación sostenible, sus tendencias y buenas prácticas.

Durante el acto de entrega de los premios, que tuvo lugar el 21 de mayo en la Bolsa de Madrid, Ignacio Echevarría, responsable de Financiación Mayorista y Operaciones de Capital de BBVA, señaló que, para el Grupo BBVA, la sostenibilidad es una gran oportunidad a largo plazo dentro de un mundo con cambios sin precedentes. “Los bancos tenemos un papel clave financiando la transformación y canalizando fondos hacia las nuevas tecnologías de descarbonización”, subrayó.

Sostenibilidad como motor de crecimiento

La sostenibilidad, como un motor de crecimiento, es una de las prioridades estratégicas de BBVA, que ha sido una entidad pionera en identificar el impacto de la sostenibilidad en las dinámicas competitivas en todas las industrias, incluyendo tanto el eje ambiental como el social.

Según la entidad, la sostenibilidad debe convertirse en un motor de crecimiento diferencial del negocio bancario, aprovechando la necesidad de financiar las inversiones para afrontar una creciente demanda de energía eficiente y limpia.

En este contexto se enmarca la financiación sostenible de BBVA. Desde 2018, el grupo ha emitido ocho bonos sostenibles en formato ambiental o social. Entre ellos, BBVA emitió el primer bono social COVID-19 y el primer bono contingentemente convertible —AT1 o CoCo— verde, ambos en 2020, así como el primer bono sénior no preferente de un banco español.

En 2022 BBVA lanzó su marco de financiación de deuda sostenible, un documento que actualiza periódicamente, y que establece los criterios y procesos que rigen la emisión de bonos y préstamos verdes, sociales y sostenibles en todo el grupo. Este marco está alineado con las mejores prácticas del mercado, incluidos los Green Bond Principles —GBP—, los Social Bond Principles —SBP— y las Sustainability Bond Guidelines de ICMA de 2021, y refleja el compromiso de BBVA con la transparencia, la integridad del impacto y el desarrollo sostenible.