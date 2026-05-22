Redeia avanza en su liderazgo sostenible con un 81% de financiación ESG

Redeia alcanzó en 2025 un 81% de financiación con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), frente al 51% de 2024. Esto supone un incremento de 30 puntos porcentuales con el que la compañía logró superar ampliamente el objetivo del 60% marcado para el año pasado, según datos del Balance de Sostenibilidad 2025 que ha publicado la compañía en su web.

Entre los hitos principales de la compañía en 2025, este informe también destaca que el 97,3% de la cifra de inversión (CapEx) corresponde a actividades elegibles y alineadas con los objetivos ambientales de la taxonomía de la Unión Europea.

Este informe recoge los principales avances realizados por Redeia en materia ESG, así como el grado de cumplimiento de su Compromiso con la Sostenibilidad y del Plan de Sostenibilidad 2023-2025 que el grupo ha culminado con más de un 100% de objetivos conseguidos.

“La sostenibilidad continúa siendo el eje que guía nuestra estrategia y nuestras decisiones. En un entorno global marcado por la transformación tecnológica, energética y social, Redeia reafirma su compromiso con una transición ecológica justa, basada en la neutralidad, la innovación y el servicio al interés general”, afirma Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redeia. “Nuestro objetivo ahora con el nuevo Plan de Sostenibilidad 26-29 que acabamos de presentar es seguir generando valor sostenible para la sociedad, impulsando infraestructuras esenciales que contribuyan al desarrollo económico, la cohesión territorial y la protección del entorno natural”, concluye.

Menos emisiones, más biodiversidad, más territorio

En 2025, Redeia continuó avanzando en sus objetivos climáticos y ambientales mediante actuaciones dirigidas a reducir emisiones, proteger y conservar la biodiversidad y favorecer la integración sostenible de sus infraestructuras en el territorio.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, Redeia redujo en un 28% sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 respecto a 2019, compensando el 100% de las emisiones de alcance 1 y de las asociadas al consumo eléctrico. En esta línea, el 97% de la energía eléctrica consumida por el grupo es de origen renovable.

Además, Redeia alcanzó el 97% de señalización de líneas en zonas de prioridad crítica para la avifauna, y continuó impulsando la economía circular con el objetivo de cero residuos a vertedero en Red Eléctrica, así como la incorporación de criterios de circularidad en suministros estratégicos de la red de transporte.

En total, la compañía destinó 34,9 millones de euros durante 2025 para avanzar en el cumplimiento de estos compromisos ambientales, que también incluye la identificación y gestión de impactos, riesgos y oportunidades en biodiversidad alineados con TNFD y el despliegue de iniciativas como la reflexión estratégica recogida en el Libro Blanco sobre Bosques y la plataforma Bosque Marino.

En el territorio, la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, creada en 2023, continuó ampliando en 2025 el impacto social positivo de la compañía al entorno. Durante el pasado ejercicio, Redeia aprobó 98 iniciativas a través de su Comité de Impacto Integral y destinó 6,7 millones de euros a proyectos orientados a la innovación social y la sostenibilidad en los territorios donde opera, unas actuaciones que generaron un impacto positivo de 83,2 millones de euros en el territorio, según cálculos propios mediante un sistema de medición específico que calcula el aporte a la sociedad de la inversión realizada. Destaca especialmente la acción en el ámbito de la lucha contra las desigualdades, a través de más de 175 alianzas firmadas durante el ejercicio.

En total, desde su puesta en marcha, la Estrategia de Impacto Integral de la compañía ha destinado 21,8 millones de euros a impulsar 293 iniciativas que han generado un impacto social de 211 millones de euros.

Compromiso estratégico por la sostenibilidad

Este firme compromiso sigue adelante con el nuevo Plan de Sostenibilidad 2026-2029, que se concibe como una hoja de ruta orientada a acelerar la evolución hacia un modelo energético más eficiente, resiliente y responsable, al tiempo que amplía su aportación positiva a la sociedad y al medio ambiente.

El plan, estructurado en torno a 33 metas estratégicas, afianza la posición de Redeia como agente esencial en la transición energética y digital. Sus prioridades incluyen el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el impulso a la electrificación de la economía, la conservación de la biodiversidad y la generación de impacto positivo y valor compartido en las comunidades donde opera.

Redeia se ha consolidado estos años referente internacional en sostenibilidad, un liderazgo que la sitúa en los principales índices internacionales de sostenibilidad. Recientemente, ha entrado en el Top 1% mundial de empresas más sostenibles, según The Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, y ha logrado la mejor puntuación del sector eléctrico español en los índices Dow Jones Best in Class Europe y World