Telefónica, adiós a Gran Vía por 200 millones de euros

Telefónica ultima la venta de una de sus sedes más emblemáticas y con más historia, el rascacielos situado en la Gran Vía de Madrid, por el que habría recibido una oferta superior a los 200 millones de euros del grupo murciano General de Galerías Comerciales (CGC), han informado a EFE fuentes cercanas a la operación.

La información, filtrada este viernes el diario El País, no ha queda confirmada, aunque tampoco desmentidad por Telefónica, que ha rechazado hacer comentarios.

De aceptar la oferta, el grupo presidido por Marc Murtra daría por finalizado un proceso competitivo en el que habían mostrado interés algunas firmas internacionales como el fondo estadounidense Bain Capital, la aseguradora italiana Generali, el Grupo Romero de Perú, además del financiero Rafael Serrano (Prime Investors Capital), la familia Ardid o el Grupo Drago, apunta el diario controlado y presidido por el dueño del fondo buitre Amber Capital, Joseph Oughourlian.

Telefónica pone a la venta el edificio primera sede de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)

El edificio, diseñado por el arquitecto Ignacio de Cárdenas, comenzó a construise en 1926 como sede de la que entonces se llamaba Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) y significaba uno de los primeros rascacielos levantados en Europa, según explica la web de la Fundación Espacio Telefónica, que ocupa actualmente 4 de las 15 plantas del edificio.

Desde este edificio, antes de que estuviera concluido, el rey Alfonso XIII realizó la primera llamada telefónica transoceánica, en 1928, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, que se encontraba en la Cámara de Comercio de Washington.

Con sus casi 90 metros de altura y estilo claramente neoyorquino, moderno y cosmopolita, el rascacielos se convirtió en uno de los edificios más célebres de Madrid y en parte de su «skyline», explica la web.