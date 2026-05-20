Telefónica recupera el lote 3 sobre ciberseguridad tras prosperar su recurso

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dejado sin efecto la exclusión de Telefónica del concurso, lote 3, sobre ciberseguridad nacional y le adjudica el servicio licitado.

En concreto, el lote 3 se refiere a los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e internet, cuyo pliego para la contratación se publicó en noviembre de 2024 y licitado por la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El importe estimado completo, de los 4 lotes licitados, asciende a 504.594.738,62 euros.

De este modo y tras prosperar el último recurso interpuesto por Telefónica, frente a su exclusión y competencia con la UTE compuesta por Orange y Mnemo por un conflicto con los planes de igualdad, queda anulada su exclusión y por ende la resolución por la que se declara desierto el procedimiento.

La licitación, en cuatro lotes, tiene por objeto la prestación de los servicios de comunicaciones (voz y datos, fijos y móviles) e Internet en el territorio español y fuera de él.

Además, estos servicios son necesarios para dotar a las entidades de la Administración General del Estado y otras entidades públicas de una comunicación de calidad, con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales.

El Tribunal Administrativo señala que esta resolución es definitiva en la vía administrativa, pero indica que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses.