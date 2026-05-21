Santander refuerza medidas preventivas para proteger a los mayores de estafas y fraudes

Banco Santander inicia hoy un nuevo ciclo de jornadas formativas dirigidas a clientes mayores de 65 años y sus familiares para ayudarles a prevenir el fraude y los abusos patrimoniales, en un contexto marcado por el aumento de estafas que afectan de forma creciente a este colectivo.

Estas sesiones comienzan hoy en Madrid con la participación de expertos en seguridad y Policía Nacional y la asistencia de María José Segarra, Fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores y forman parte del plan de educación financiera e inclusión del banco para acompañar a los colectivos más vulnerables en la toma de decisiones seguras e informadas.

El ciclo continuará en los próximos meses con nuevas sesiones en Málaga (25 de junio) y, posteriormente, en Valencia, Barcelona, Valladolid y Sevilla, cuyas fechas se anunciarán próximamente.

Formación frente al fraude

Durante las sesiones se analizarán casos reales y se ofrecerán recomendaciones claras para ayudar a los asistentes a identificar situaciones de riesgo y actuar con mayor seguridad. También se explicarán las medidas que Banco Santander está implementando para reforzar la protección de sus clientes, junto con el papel de la Policía Nacional en la prevención e intervención frente a este tipo de delitos y la colaboración con la Fiscalía. Además, se incluirá un espacio abierto para la resolución de dudas y la participación de los asistentes.

87 millones de euros protegidos

Santander ha logrado proteger 87 millones de euros de clientes en situación de vulnerabilidad – muchos de ellos personas mayores- en el marco de sus iniciativas y medidas para prevenir el fraude y el abuso patrimonial, un fenómeno que afecta de manera creciente a este colectivo.

Según datos de la entidad, la edad media de los clientes protegidos es de 74 años, lo que pone de relieve la especial exposición de las personas mayores a este tipo de delitos. Por territorios, las comunidades autónomas donde se han identificado más casos son Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia.

Además, 93 casos han sido escalados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado, lo que refleja la gravedad de algunas de las situaciones detectadas y la necesidad de una actuación coordinada entre entidades financieras e instituciones públicas.

Educación financiera e inclusión como prioridad

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de Banco Santander por reforzar la educación financiera como herramienta clave para prevenir riesgos y reforzar la autonomía de los clientes, especialmente en colectivos más vulnerables.

En España, el banco desarrolla desde hace más de una década programas como Finanzas para Mortales – reconocido por el Banco de España y la CNMV como una de las principales iniciativas de educación financiera del país- a través del cual ha acercado formación financiera a cientos de miles de personas. Solo en el último año, Santander ha intensificado las acciones dirigidas a personas mayores, con especial foco en la prevención del fraude y la ciberseguridad.

Solo en 2025, Banco Santander celebró más de 1.800 sesiones formativas en España, con cerca de 45.000 participantes.

La capilaridad territorial del programa y la amplia red de profesionales voluntarios del banco continúan siendo una de sus principales fortalezas, permitiendo llevar la educación financiera tanto a grandes ciudades como a pequeños municipios de toda España.