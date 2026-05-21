Especial SIMA 2026: segunda jornada

En la segunda jornada de SIMA 2026, Intereconomía Inmobiliario vuelve al evento que se consolida como el evento internacional de referencia en el sector living, reuniendo a inversores, promotores, empresas y profesionales en torno a las principales tendencias y oportunidades del mercado residencial.

Con un enfoque claramente internacional, SIMA se ha convertido en un entorno estratégico para el crecimiento del mercado residencial y la vivienda asequible, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La edición de este año contará con más de 200 ponentes nacionales e internacionales, además de un amplio programa de conferencias y actividades de networking que permitirán acceder a información clave del sector y establecer nuevas alianzas estratégicas.

En el programa de hoy hablaremos con Lucas Serrano Fernández, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de TM Grupo Inmobiliario; Juan Mínguez, director de Deuda en Urbanitae; Consuelo Villanueva, directora de instituciones y grandes cuentas de Grupo ST y Jorge Navarro, director of Renovation, Maturation & Post Settlement de Prophero.