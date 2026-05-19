Telefónica Brasil asume la totalidad de las acciones del operador de fibra óptica FiBrasil

Telefónica Brasil, filial de la española Telefónica, anunció que asumió la totalidad de las acciones de la operadora de fibra óptica FiBrasil tras adquirir el 24,99 % que estaba en manos de Telefónica Infra, una de sus subsidiarias.

La compra por 458,7 millones de reales (unos 91,2 millones de dólares o unos 78,5 millones de euros) le permite a Telefónica Brasil asumir el control integral de su subsidiaria, informó la compañía este martes en un comunicado al mercado.

«La transacción forma parte de la estrategia de buscar una mayor sinergia operacional en las actividades de red de fibra óptica», explicó la empresa.

Telefónica tenía el control de FiBrasil desde julio del año pasado tras haber adquirido el 50 % de la participación que pertenecía al fondo canadiense La Caisse (anteriormente denominado CDPQ) en una operación valorada entonces en 850 millones de reales (unos 168,9 millones de dólares).

FiBrasil actúa como operador neutro de fibra óptica y ofrece su infraestructura en alquiler a diversas operadoras telefónicas, pero su principal cliente es Telefónica.

Su red se extiende por 155 ciudades de 22 de los 27 estados de Brasil y atiende actualmente a 4,6 millones de residencias.

La adquisición le permite a la empresa en Brasil alcanzar 30 millones de clientes de fibra óptica en 444 municipios.