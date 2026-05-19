Telefónica coloca una emisión de 750 millones en bonos con un cupón anual del 4,3525%

Telefónica ha colocado una emisión de bonos por un importe total de 750 millones de euros con un cupón anual del 4,3525 %, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión ha alcanzado un libro de órdenes de más de 2.000 millones de euros, lo que supone una demanda de más de 2,5 veces el tamaño previsto.

El lanzamiento vence el 27 de noviembre de 2034 y el desembolso y cierre de la emisión tendrá lugar el próximo 27 de mayo.

El 90% de la emisión de bonos de Telefónica, para inversores internacionacionales

La base inversora queda altamente diversificada, con alrededor de 120 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90 % del total, ha explicado la compañía en un comunicado.

Esta operación da continuidad a las tres operaciones cerradas en el primer trimestre del año: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones, otra de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos y una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones.

Brasil

Por otra parte, Telefónica Brasil, filial de la española Telefónica, anunció que asumió la totalidad de las acciones de la operadora de fibra óptica FiBrasil tras adquirir el 24,99 % que estaba en manos de Telefónica Infra, una de sus subsidiarias.

La compra por 458,7 millones de reales (unos 91,2 millones de dólares o unos 78,5 millones de euros) le permite a Telefónica Brasil asumir el control integral de su subsidiaria, informó la compañía este martes en un comunicado al mercado.

«La transacción forma parte de la estrategia de buscar una mayor sinergia operacional en las actividades de red de fibra óptica», explicó la empresa.

Telefónica tenía el control de FiBrasil desde julio del año pasado tras haber adquirido el 50 % de la participación que pertenecía al fondo canadiense La Caisse (anteriormente denominado CDPQ) en una operación valorada entonces en 850 millones de reales (unos 168,9 millones de dólares).

FiBrasil actúa como operador neutro de fibra óptica y ofrece su infraestructura en alquiler a diversas operadoras telefónicas, pero su principal cliente es Telefónica.

Su red se extiende por 155 ciudades de 22 de los 27 estados de Brasil y atiende actualmente a 4,6 millones de residencias.

La adquisición le permite a Telefónica Brasil alcanzar 30 millones de clientes de fibra óptica en 444 municipios.