El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar un millón de euros de la fianza que le ha impuesto una jueza de instrucción tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado para evitar su ingreso en prisión, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de fianza y ha salido en libertad de los juzgados acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d’Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

El hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes se había negado a declarar ante los Mossos d’Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

Isak Andic murió en diciembre de 2024 al despeñarse por un camino de montaña en Collbató (Barcelona) durante una excursión en la que estaba acompañado de su hijo Jonathan.