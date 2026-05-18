Telefónica ha logrado un récord de tráfico de datos 5G en una prueba con miles de asistentes

Telefónica, en colaboración con Sony, ha realizado una prueba pionera de conectividad 5G en la banda ultrarrápida de 26 GHz en un recinto con miles de asistentes, el Movistar Arena de Madrid, donde ha alcanzado más de 1,8 Gbps de subida, la mayor velocidad desplegada hasta ahora en una red comercial 5G en España.

La operadora, que fue la que adquirió más espectro en esta banda destinada al 5G -1.000 MHz (megahercios)-, ha validado con este piloto la capacidad de la tecnología milimétrica para soportar simultáneamente el tráfico intensivo generado por miles de personas y aplicaciones profesionales que requieren transmitir grandes volúmenes de datos en tiempo real, según ha anunciado en nota de prensa este lunes.

La banda de 26 GHz ofrece una capacidad muy superior a la del 5G convencional en 3,5 GHz, equivalente a un ancho de banda hasta diez veces mayor, lo que permite habilitar servicios avanzados de conectividad y producción audiovisual.

Telefónica ha explicado que esta tecnología permite gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real

Uno de los hitos de la prueba ha sido el uso de una configuración innovadora denominada “Heavy Uplink”, optimizada para maximizar la capacidad de subida y diseñada para ofrecer velocidades excepcionalmente altas.

Esta tecnología resulta clave para aplicaciones como la retransmisión de vídeo en directo o la producción audiovisual remota incluso en entornos de elevada congestión.

El piloto se realizó junto a Sony, que comprobó el funcionamiento de un sistema de retransmisión audiovisual 5G con latencia ultrabaja. Las imágenes 4K captadas por cámaras profesionales se codificaron y transmitidas a través de la red 5G a velocidades de hasta 100 Mbps.

La directora de Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica España, Leonor Ostos, ha explicado que esta tecnología permite gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real y mejorar tanto el uso profesional en la industria como la experiencia conectada del público en conciertos y grandes eventos deportivos.