El IBEX 35 sube un 0,87% por el empuje de Telefónica y ante la cumbre entre Trump y Xi

El IBEX 35 ha subido un 0,87 % este jueves y ha recuperado el nivel de los 17.800 puntos, impulsada por la revalorización del 5,79 % de las acciones de Telefónica, tras presentar sus resultados trimestrales, en una jornada pendiente de la cumbre que ha reunido a los presidentes de Estados Unidos y China, en Pekín.

El principal índice del mercado nacional de renta variable, el IBEX 35, ha repuntado 154,3 puntos, ese 0,87 %, y ha terminado de negociar en los 17.809,2 puntos. En lo que va de año avanza un 2,9 % acumulado.

El selectivo español abría la sesión con ganancias y ha mantenido esta tendencia durante su transcurso, en línea con las principales plazas del Viejo Continente, animado por el buen tono de las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en el primer día de la visita de Trump a Pekín, que concluirá este viernes.

Telefónica lidera las alzas en el IBEX 35

Telefónica ha liderado los avances del IBEX (5,79 %) después de haber presentado sus cuentas del primer trimestre, en las que perdió 411 millones de euros, por la venta de sus negocios en Colombia, Chile y México, lo que supone un 68 % menos respecto a las pérdidas del mismo periodo del ejercicio previo, por las salidas de Argentina y Perú. Por detrás, Grifols ha subido el 4,27 %; ACS, el 3,55 % y Cellnex, el 2,28 %.