CaixaBank relanza su histórico fondo solidario y consolida su impacto social

CaixaBank ha relanzado su fondo solidario más longevo bajo una nueva nomenclatura, el CaixaBank Fondo Solidario, y un nuevo modelo de donaciones a proyectos, con el objetivo de consolidar su impacto social y su contribución a iniciativas concretas de investigación en salud e inclusión social.

Así, el fondo priorizará la transparencia y la solidaridad, proporcionando a los partícipes una mayor trazabilidad de los proyectos a los que se destinan las donaciones a través de informes periódicos, y manteniendo al mismo tiempo la esencia de la política de inversión del Grupo CaixaBank y su compromiso histórico con la inversión responsable.

CaixaBank Fondo Solidario es el fondo solidario más antiguo del sector en España, al haber estado operativo de manera ininterrumpida bajo diferentes nombres desde 1999; el último, como MicroBank Fondo Ético. En 2018, fue reconocido como ‘Mejor Fondo Solidario en 2018’ por AllFunds–Expansión. A cierre de 2025, cuenta con 137,64 millones de patrimonio, más de 4.000 partícipes y una rentabilidad media anual (teniendo en cuenta todas sus clases) del 5%.

El CaixaBank Fondo Solidario, clasificado como artículo 8 según el SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, en sus siglas en inglés), se diferencia de otros fondos en que el 25% de la comisión de gestión que pagan sus partícipes se destina a donaciones de impacto social. A lo largo de su existencia, se han donado más de 8 millones de euros a diversas ONG.

Nuevo modelo de asignación directa a proyectos

Con el nuevo modelo, estas donaciones pasan de configurarse como una asignación directa a diversas ONG a una asignación por proyectos solidarios. Así, del total recaudado, el 50% se asignará a proyectos del CaixaResearch Institute, fundación privada de investigación en salud promovida por la Fundación ”la Caixa” y cuyas finalidades son realizar, impulsar, divulgar, transmitir, innovar y transferir la investigación biomédica y el conocimiento científico y tecnológico de excelencia, así como la docencia y la formación, en el ámbito de las ciencias de la salud, y especialmente, en el campo de la inmunología de las enfermedades, para mejorar el bienestar de las personas mediante la transferencia del conocimiento científico a la sociedad.

El 50% restante irá destinado a proyectos cuyo objetivo es la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, canalizados a través de procesos de selección en régimen de concurrencia competitiva, que aseguren la objetividad, igualdad de oportunidades y no discriminación dirigidos a entidades del tercer sector en el desarrollo de proyectos, que contribuyan en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria fomentando la cohesión social.

Además, la Fundación “la Caixa” aportará, anualmente, un importe equivalente al donado por CaixaBank AM, con un máximo anual de 1 millón de euros, a proyectos solidarios de entidades sin ánimo de lucro, cuyos objetivos estén alineados con la misión de la fundación, seleccionados y aprobados conforme a sus procedimientos internos.

En línea con el cambio de modelo del fondo, la Comisión Ética del fondo pasa a denominarse Comisión Solidaria, con un reglamento formal, y que integrará a partir de ahora representantes de MicroBank, de CaixaBank -áreas de Acción Social y Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management-; de CaixaBank AM –áreas de Sostenibilidad y Legal- y de la Fundación “la Caixa”.

Trazabilidad de todas las donaciones

También evolucionan sus funciones y enfoque, puesto que pasa de un modelo de valoración general de las ONG receptoras, a tener capacidad de decisión sobre todos los proyectos concretos, con seguimiento mediante indicadores de impacto, con mayor trazabilidad y mejor medición, lo que permitirá informar a los partícipes de forma más precisa sobre el destino del dinero y su impacto.

Así, todos los proyectos financiados serán objeto de seguimiento por la Comisión y se informará periódicamente a los partícipes sobre las entidades beneficiarias y el impacto de las aportaciones.

CaixaBank Fondo Solidario mantiene su política de comisiones actual y su política de inversión como fondo mixto de renta variable internacional, con un rango de exposición a renta variable de entre el 20% y el 60%, e incorpora únicamente ajustes menores de carácter técnico, como la actualización de referencias a índices de mercado (cambio a MSCI Europe Large Cap y €STR), y el límite de riesgo divisa (no podrá superar el 60%), sin alterar la esencia del producto.