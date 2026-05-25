Janus Henderson introduce en EMEA las estrategias de crédito privado de Victory Park Capital

La gestora de fondos Janus Henderson ha anunciado el lanzamiento para los inversores de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de dos estrategias especializadas en deuda privada gestionadas por Victory Park Capital (VPC). Este movimiento se produce tras la adquisición global de dicha firma de crédito privado por parte de Janus Henderson, una operación corporativa que se completó en octubre de 2024. Los nuevos vehículos se centran, respectivamente, en el crédito oportunista respaldado por activos y en la financiación especializada para el sector jurídico.

La primera de las estrategias tiene como objetivo proporcionar exposición a una cartera diversificada de préstamos sénior garantizados (senior secured loans). De acuerdo con las especificaciones de la gestora, el producto se sustenta sobre colaterales de carácter resiliente y con vencimientos de corta duración. Entre las subcategorías de activos elegibles para estas operaciones se encuentran la financiación basada en cuentas por cobrar, los activos físicos tradicionales y los derechos de propiedad intelectual.

La segunda solución, orientada al crédito legal, se engloba dentro de la arquitectura general de financiación respaldada por activos de VPC. Este vehículo busca estructurar una cartera diferencial de préstamos con garantía preferente dirigidos específicamente a la industria jurídica. Los instrumentos financieros se articulan formalmente mediante préstamos con recurso, avalados por carteras diversificadas de cuentas por cobrar de despachos y litigios, y reforzados mediante coberturas de seguros específicas y mecanismos de mejora crediticia (credit enhancement).