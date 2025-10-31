Directo
Trabajadora de Amazon. / EFE

Amazon anuncia 1.200 despidos en España

La multinacional del comercio electrónico Amazon ha anunciado 1.200 despidos dentro de su plantilla corporativa en España en un contexto de reducción de empleo que la tecnológica estadounidense ha puesto en marcha a nivel global, según han informado a EFE este viernes fuentes de la compañía.

Los despidos afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, no así a la parte de operaciones.

Esta medida se anuncia en España un día después de que el gigante del comercio electrónico haya difundido sus cuentas, en las que ha registrado un beneficio acumulado entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual.

Los despedidos por Amazon en todo el mundo ascienden a 14.000

El pasado 28 de octubre, Amazon anunció que iba a reducir su plantilla corporativa en 14.000 personas con el fin de eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas con mayor impacto para sus clientes.

La compañía ofrecía un plazo de 90 días a la mayoría de los afectados para buscar un puesto internamente, un periodo que variará en función de la legislación local.

De cara a 2026, la compañía espera seguir contratando en áreas estratégicas clave a nivel global.

Lo que pretenden es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

