Marico De la Peña, antes que presidente de Adif, era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco y entró en el gestor público ferroviario español por las exigencias del PNV a Sánchez del 'cupo vasco' para ocupar sillones en empresas públicas.

AVE a baja velocidad o suspendidos, KO en Rodalies… pero la red ‘no está colapsada’ y ‘es segura’, según el presidente de Adif

El presidente del gestor público de la infraestructura ferroviaria Adif, Pedro Marco de la Peña, un organismo que depende del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, ha asegurado este martes que la red ferroviaria española «no está colapsada», y ha defendido que «es segura» y que todos los trabajadores de la compañía trabajan «en ese fin».

Marco de la Peña parece que vive en una realidad paralela y se olvida que el AVE ha pasado de alta velocidad a baja velocidad por problemas de seguridad en las vías, unos problemas que también afectan a otros trenes de larga distancia o media distancia de Renfe, sin olvidar el caos diario que padecen los usuarios de Cercanías en España el colapso de Rodalies en Cataluña. Y aún lo más trágico: 46 muertes en Amaduz, Córdoba, por un accidente de un Iryo y un Alvia al romperse, según todos los indicios, la soldadura de una vía responsabilidad de Adfi, o de otro muerto, el maquinista, al caer un muro a una vía en Barcelona por la falta de conservación que se llevó por delante a un tren Rodalies.

Pero todo eso parece que no ha sucedido o sucede a diario en España con la red ferroviaria. De la Peña, que antes que presidente de Adif era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco y que entró en el gestor público ferroviario español por las exigencias del PNV a Sánchez del ‘cupo vasco’ para ocupar sillones en empresas públicas, ha respondido así durante la comisión del Senado que investiga el apagón del pasado 28 de abril, donde ha rehusado a responder a las preguntas sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que le han formulado los senadores de PP y Vox.

Óscar Puente, «debería dimitir», y el presidente de Adif debería a hacer lo mismo, según el PP

Durante la intervención, la senadora de PP, Elena Castillo, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «debería dimitir», y ha invitado al presidente de Adif a hacer lo mismo, ya que lo que está en juego «es la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas del Estado».

Por su parte, la senadora de Vox, Paloma Gómez, ha dicho que el mantenimiento de Adif «deja mucho que desear», y ha añadido que «seguro es un tren de Japón, un tren de Francia, un tren de Corea, que llevan muchos años de adelanto a los nuestros y nunca han tenido accidentes mortales como aquí».