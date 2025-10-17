Cellnex firma una opción de venta para la transmisión de Towerlink France a Vauban Infra Fibre como parte de su enfoque estratégico

Cellnex, a través de su filial de propiedad total Cellnex France, S.A.S., ha suscrito un acuerdo de opción de venta con Vauban Infra Fibre (VIF), en virtud del cual Cellnex France S.A.S. podrá vender el 99,99% del capital social de Towerlink France, S.A.S., la entidad responsable de las principales operaciones de centros de datos del Grupo en Francia.

VIF es una empresa francesa respaldada por fondos de Vauban Infrastructure Partners, entidades de Crédit Agricole Assurances y Raffles, una filial de GIC, con una fuerte presencia en múltiples ubicaciones en Francia, muchas de los cuales ya se están operativas.

La operación contemplada, valorada en 391 millones de euros, se liquidaría íntegramente en efectivo y está sujeta al proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores en Francia, conforme a la normativa aplicable. Además, el cierre definitivo dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas las aprobaciones regulatorias y los requisitos contractuales estándar.

Cellnex seguirá centrada en sus áreas de actividad principales

Esta desinversión contemplada está alineada con la hoja de ruta estratégica de Cellnex y permitirá al Grupo seguir centrado en sus áreas de actividad principales.

“Seguimos comprometidos con la excelencia operativa y una asignación disciplinada del capital, siempre con el objetivo de ofrecer un crecimiento sostenible y valor a largo plazo para nuestros accionistas» declaró Marco Patuano, CEO de Cellnex.

Por su parte, Steve Ledoux, CEO de VIF (Vauban Infra Fibre), entidad adquiriente, comentó: “VIF se complace en negociar esta inversión en línea con nuestra estrategia. Towerlink prosperará dentro de VIF al continuar impulsando nuestra ambición común y acelerar nuestro desarrollo en el mercado de centros de datos, implementando sinergias atractivas con otros centros de datos franceses y activos digitales de la cartera. Esperamos apoyar a la compañía en el despliegue de una cartera de activos de alta calidad en toda Francia”.

Cellnex cuenta con el asesoramiento de BBVA y CACIB como asesores en fusiones y adquisiciones, HSFK como asesor legal y fiscal, y Analysys Mason como asesor comercial.