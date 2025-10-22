Javier de Paz, nuevo director Director Adjunto al Presidente con funciones ejecutivas en Telefónica

Javier de Paz que, tras 18 años como miembro del Consejo de Administración de Telefónica S.A., ha renunciado voluntariamente a su posición de consejero para desempeñar funciones ejecutivas en el Grupo Telefónica, como Director Adjunto al Presidente, responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. Conservará asimismo la Presidencia no ejecutiva de Movistar Plus +, según ha informa la multinacional española presidida por Marc Murta.

Para cubrir su puesto, el Consejo de Administración de Telefónica ha nombrado hoy por cooptación, por unanimidad de sus miembros y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a César Mascaraque como consejero de Telefónica. Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración de Telefónica pasa de ocho a nueve consejeros con la categoría de Independientes, lo que representa un 60% del total de su composición.

Mascaraque cuenta con una extensa trayectoria profesional de más de 25 años como emprendedor y empresario en el sector de la tecnología a nivel internacional. Es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y Máster en Administración de Empresas (MBA) por Harvard Business School, y actualmente consejero independiente del Consejo de Administración de Telefônica Brasil S.A.

Mascaraque fundó Finexia Ltd en el Reino Unido, una plataforma online de financiación para PYMES. Tras su venta en el 2003, se unió a Google Inc. como responsable de desarrollo de negocio para el Sur de Europa y mercados emergentes. En 2008 se incorporó a IAC Search & Media Ltd como Director General de sus operaciones en Europa. En 2012 fundó BPM Marketing Ltd, empresa líder en el desarrollo y comercialización de herramientas de inteligencia artificial para el marketing digital.

La trayectoria de César Mascaraque antes de entrar en Telefónica

Para cubrir su puesto, el Consejo de Administración de Telefónica ha nombrado hoy por cooptación, por unanimidad de sus miembros y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Cesar Mascaraque.

A lo largo de su carrera profesional, tuvo el cargo de presidente no ejecutivo de Media Response Group en España y Brasil, miembro del consejo asesor de Seaya Ventures en España y miembro del consejo de MedicAnimal Ltd y Geocast Ltd en el Reino Unido.

Asimismo, Ana María Sala Andrés ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación de Telefónica, en sustitución de Javier de Paz.

Por su parte, Guillermo Ansaldo, responsable de Infraestructuras hasta la fecha, permanecerá en el grupo apoyando la transición y como consejero del ámbito de infraestructuras.