CIMIC, filial de ACS, se adjudica las obras de un proyecto de data center en Hong Kong

CIMIC, la filial de ACS, a través de Leighton Asia, se ha adjudicado un contrato para ejecutar las obras de un nuevo data center en Hong Kong, lo que refuerza aún más su cartera de infraestructuras digitales en toda Asia.

El proyecto incluye la construcción de un edificio de gran altura y dos plantas subterráneas, con la ejecución de las obras de estructura y acabados diseñadas para cumplir con estrictos requisitos de seguridad y rendimiento.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y HOCHTIEF y presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, ha declarado: «Este proyecto refleja el papel de Leighton Asia en la ejecución de infraestructuras críticas para data centers y la capacidad global de nuestro Grupo a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos digitales y tecnológicos. Gracias a nuestra envergadura, experiencia en ingeniería y capacidad de ejecución, estamos bien posicionados para dar respuesta a la creciente demanda de infraestructuras de datos seguras, resilientes y de alto rendimiento».