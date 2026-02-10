Esta planta de Cummins ha recibido más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de Pedro Sánchez

Cummins cierra la planta que recibió más de 10 millones del PERTE con ERE para sus 100 trabajadores

La multinacional Cummins ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la mayoría de los casi cien trabajadores de su planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde de Guadalajara. Esta planta ha recibido más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de Pedro Sänchez.

Fuentes sindicales han dicho a EFE que el ERE se presentó hace unos días debido a la coyuntura del sector de electrolizadores a nivel mundial, que ha frenado su producción, y han señalado que las condiciones del ERE se están negociando entre el comité de empresa y la compañía, aunque afectaría al «grueso» de sus trabajadores de la planta de Guadalajara, situada en el polígono Ruiseñor, que tiene previsto continuar la producción hasta mediados del 2027.

Cummins recibió más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de Sánchez

La empresa no ha ofrecido, de momento, información.

La planta comenzó su producción en abril de 2024 con el objetivo de alcanzar una capacidad de 1 gigavatgio (GW) al año, mientras que tiene una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y se ocupa de las áreas de ensamblaje y tests de los electrolizadores.