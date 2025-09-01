David King, nombrado director de Reino Unido e Irlanda de Indra Group

David King ha sido nombrado nuevo director de Reino Unido e Irlanda de Indra Group para potenciar y desarrollar su presencia en mercados locales de ambos países de alto valor estratégico.

En el marco del Plan Estratégico de la compañía «Leading the Future», Reino Unido e Irlanda se han identificado como mercados prioritarios, en los que reforzar la estructura local y expandir su presencia. Actualmente, Reino Unido e Irlanda representan un negocio de 110 millones de euros en ventas para el grupo, con un crecimiento basado principalmente en la exportación de proyectos en áreas como gestión del tráfico aéreo (ATM), movilidad y defensa.

David King aporta una extensa experiencia de 38 años en el sector defensa y aeroespacial, habiendo trabajado en organizaciones de primer nivel como la Royal Air Force, Metrics, Airbus, Raytheon UK y Thales. La trayectoria del británico se ha centrado especialmente en el desarrollo de mercados internacionales, particularmente en Oriente Medio. Durante los últimos 12 años ha trabajado a nivel de alta dirección en sistemas de comunicaciones, aeroespacial, ISR estratégico y táctico, UAV, sistemas de armas y desarrollo de cursos formativos, demostrando su capacidad para ganar y entregar soluciones de defensa complejas a escala internacional.

La principal misión de David King será desarrollar las capacidades de todas las divisiones y áreas de negocio clave de Indra Group en UK&IR. Esta estrategia busca evolucionar desde el modelo actual de exportación de proyectos hacia una presencia local integral que permita competir con ventajas diferenciales en el mercado local.

David King asumirá un rol integral centrado en tres pilares fundamentales: desarrollar una identidad local creando oficinas propias, un modelo de gobierno con comité ejecutivo local y una estructura legal independiente; fortalecer las relaciones institucionales y comerciales (reforzado por su reciente nombramiento en el consejo de la Cámara de Comercio de Reino Unido); y definir el Plan Estratégico para Reino Unido e Irlanda 2025-2028, que incluye el desarrollo de operaciones de crecimiento inorgánico y el cumplimiento de objetivos financieros a largo plazo.

Con más de dos décadas de experiencia en el Reino Unido, Indra Group ha consolidado su posición con más de 200 profesionales y oficinas en diversas ciudades británicas. En los últimos años, la compañía ha impulsado su presencia en la región liderando proyectos tecnológicos de vanguardia para clientes destacados como NATS, proveedor de navegación aérea de UK; National Highways, la entidad que gestiona las autopistas y principales carreteras inglesas; el Ministerio de Defensa y la Royal Air Force de Reino Unido; o en Irlanda, Transport Infraestructure Ireland (TII), la Autoridad Nacional de Carreteras de Irlanda; ó Iarnród Éireann-Irish Rail, la empresa operadora del sistema ferroviario irlandés. A través de Minsait, también es proveedor tecnológico de destacadas empresas del sector financiero y operadoras de telecomunicaciones.

Gracias al éxito de estos proyectos de referencia mundial, Indra Group se ha situado como una empresa tecnológica de vanguardia en sectores críticos en la región. Ello, unido a las importantes inversiones planteadas en Irlanda y Reino Unido, a su cercanía a España y a la alta cualificación de sus profesionales ha hecho que Indra Group redoble su apuesta por ambos países, no solo para desarrollar proyectos locales, sino también como base para el desarrollo de su actividad en otros países de habla inglesa, como Estados Unidos, Canadá o Australia, que son clave para la estrategia de la compañía a largo plazo.

Con ese objetivo y para consolidar su presencia en Reino Unido, Indra Group adquirió en 2024 Park Air, compañía británica referente global en comunicaciones aeroespaciales y de defensa. Ese mismo año, y para reforzarse como referente global en sistemas de gestión de tráfico aéreo, la compañía también adquirió la empresa líder en simuladores de tráfico aéreo y defensa aérea Micro Nav y la compañía de servicios de entrenamiento de control de tráfico aéreo Global ATS, referente en el mercado de Reino Unido.