Díaz dice que lo que plantea Bruselas sobre el teletrabajo ya lo ha hecho ella en España

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la recomendación de Europa respecto al teletrabajo «sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia», un ámbito en el que España «afortunadamente ha hecho los deberes», una medida que se atribuye con acuerdo entre patronal y sindicatos.

La Comisión Europea ultima un plan de acción energética que presentará la próxima sema con na a los países miembros, del que algunos medios de comunicación han adelantado que incluiría la propuesta de un día de teletrabajo semanal obligatorio.

La vicepresidenta ha dicho en Onda Cero que ella «no es partidaria de obligar», porque la base del teletrabajo tiene que ser la voluntariedad tanto de la persona trabajadora como de la empresa y ha recordado que España ya reguló tras la pandemia el trabajo a distancia con acuerdo de patronal y sindicatos.

Díaz ha insistido en que España está «a la vanguardia» en materia de teletrabajo

Posteriormente, a su llegada a un evento con cooperativas del sector de la cultura, Díaz ha insistido en que España está «a la vanguardia» en materia de teletrabajo y que «ya hace muchos años se aprobó la primera norma reguladora del trabajo a distancia, fruto del diálogo social y con acuerdo tripartito».

«En nuestro país esta norma ya está a disposición de las empresas y, por supuesto, no solamente en crisis. Lo que hace Europa es una recomendación, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia», ha añadido la vicepresidenta.

Al respecto ha incidido en que el trabajo a distancia es una forma de organización empresarial que requiere de los mismos derechos y obligaciones que el trabajo presencial, al tiempo que ha subrayado que no se trata de una medida de conciliación.