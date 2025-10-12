Dragados-Sacyr se suma a la licitación de un proyecto de 1.950 millones de dólares en Chile

El consorcio español Dragados-Sacyr y el Grupo China Railway Construction Corporation CRCC de la potencia asiática son los dos nuevos preclasificados a la licitación internacional de Puerto Exterior de San Antonio, proyecto que contempla la construcción de las obras de abrigo y complementarias de uno de los principales puntos de flujo comercial de Chile.

Hasta fines de septiembre, comunicó el puerto de San Antonio, el registro de empresas precalificadas incluía a cinco compañías: Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica), China Harbour Engineering Company CHEC (China), Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea) y el consorcio Acciona-Deme (España-Bélgica).

La licitación a la que aspira Dragados-Sacyr contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del dique de abrigo, que tendrá aproximadamente 4 kilómetros de extensión, mientras que hay que sumar el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas y el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas.

Sumando además con medidas de compensación y mitigación medioambiental, el proyecto en su conjunto estima una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de 1.950 millones de dólares.

Se espera que el nuevo puerto al que aspira construir Dragados-Sacyr esté en condiciones de recibir su primera nave en 2036

El proyecto en el que está preseleccionada Dragados-Sacyr permitirá que el puerto tenga una capacidad de transferencia de carga total de 6 millones de contenedores anuales y se licitará en dos etapas.

Se espera que el nuevo puerto esté en condiciones de recibir su primera nave en 2036, con lo que se prevé que el Puerto de San Antonio aumente de forma considerables las 23,2 millones de toneladas de carga que movió el año pasado, un crecimiento del 10,5 % comparado con 2023.