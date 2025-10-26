Manuel Herranz Lázaro, nacido en Madrid el 28 de enero de 1950, se incorporó al ICOGAM el 18 de enero de 1974 con el número de colegiado 1545, dedicando más de cincuenta años de su vida a la profesión y a la defensa de los gestores administrativos.

El ICOGAM lamenta el fallecimiento de su vicepresidente, Manuel Herranz Lázaro

El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) lamenta profundamente el fallecimiento de don Manuel Herranz Lázaro, vicepresidente del Colegio, a los 75 años de edad.

Nacido en Madrid el 28 de enero de 1950, se incorporó al ICOGAM el 18 de enero de 1974 con el número de colegiado 1545, dedicando más de cincuenta años de su vida a la profesión y a la defensa de los gestores administrativos.

A lo largo de su extensa trayectoria, desempeñó diversos cargos en la Junta de Gobierno del Colegio, donde destacó siempre por su compromiso y su ejemplo de dedicación. Fue vocal 5º entre 1998 y 2000, secretario en dos etapas (2000–2007 y 2010–2016), y desde 2016 ejercía como vicepresidente. En 2013, con motivo del 80 aniversario del ICOGAM, fue reconocido como presidente de Honor del Colegio.

Su labor incansable en defensa de la profesión y su contribución al fortalecimiento del Colegio definieron su trayectoria y su vida. Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él destacan su cercanía, su espíritu dialogante y su compromiso con los valores de la institución.

El ICOGAM, en nombre de todos los gestores administrativos, expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, y manifiesta su pesar por una pérdida irreparable para la profesión y para el colectivo madrileño.

Velatorio de Manuel Herranz Lázaro

El velatorio ha tenido lugar durante este domingo, en el Tanatorio de La Paz, sala 13, desde las 9:30 h hasta las 20:00 h (Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20,700, 28100 Alcobendas, Madrid)