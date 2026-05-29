El precio mayorista de la luz en mayo se sitúa en 54 euros, más del triple que hace un año

El precio de la luz en el mercado mayorista -el conocido como ‘pool’- se sitúa, de media, en 54 euros/megavatio hora (MWh) a falta de un día para cerrar mayo, por lo que más que triplica el precio del mismo mes de 2025, cuando la hidráulica y la limitación de exportaciones tras el apagón hundieron el ‘pool’.

Según el histórico de precios elaborado por EFE, el megavatio hora (MWh) se ha pagado, de media, este mes de mayo en algo más de 54 euros/MWh cuando queda un día para cerrar el mes, lo que supone un 222 % más que el precio del mismo mes de hace un año, que fue de 16,92 euros/MWh.

Si se compara el precio de la luz con mayo de 2024, cuando el ‘pool’, que sirve de referencia para la tarifa regulada o PVCP, se situó en 32,3 euros/MWh, el avance es de un 69 %; mientras que el precio de mayo de este año repuntó un 148 % respecto al mes pasado, cuando se fijó en 42,22 euros/MWh.

El dato de mayo sitúa este mes como el segundo más elevado de 2026, solamente superado por el registrado en enero, cuando marcó 71,67 euros/MWh.

Factores coyunturales en el precio de la luz

El precio de la electricidad este mes de mayo ha estado marcado por una menor participación de la hidráulica en la generación eléctrica en comparación con hace un año, según se observa en la estadística del sistema eléctrico peninsular hasta este viernes.

A esto se suma, que en mayo de 2025 se produjeron una serie de factores coyunturales, dado que al tratarse del mes posterior al apagón peninsular del 28 de abril existía, por ejemplo, una reducción de importaciones de Portugal.

Por otra parte, el sistema eléctrico continúa, además, operado bajo el conocido como «modo reforzado» desde el 29 de abril de 2025, un día después del ‘cero eléctrico’ que dejó sin luz a la Península Ibérica durante varias horas.

Este mes ha estado marcado por un contexto de volatilidad en los mercados energéticos, petróleo y gas, como consecuencia del conflicto de Irán que se inició a finales de febrero y ha generado cuellos de botella a raíz del bloqueo del Estrecho de Ormuz, que han impactado en los mercados globales.

Energías renovables en el ‘mix’ energético

Aunque los expertos coinciden en que la elevada penetración de energías renovables en el ‘mix’ energético español pueden amortiguar las tensiones de los mercados energéticos debido a que su precio de entrada en el ‘pool’ es más bajo que el de otras fuentes convencionales.

De hecho, si se observan las subastas de precios del mercado la tónica general en los últimos meses es que en las horas centrales del día -las de mayor radiación solar- el precio medio se sitúe en niveles de precio bajos, incluso cero o negativos, por la elevada entrada de energía solar y que este suba conforme avance la noche debido a la introducción de ciclos combinados de gas natural.

Sin embargo, este mes de mayo al analizar los precios medios diarios se observa que el más bajo fue el del día 24, con 26,32 euros/MWh; mientas que hace un año hubo 22 días donde el precio medio del MWh estuvo por debajo de los 20 euros.

Menos peso en el PVCP en el precio de la luz

Este precio mayorista sirve como referencia para los consumidores que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVCP), aunque el peso de dicho ‘pool’ dentro de la factura regulada de los consumidores se ha reducido en los últimos años, precisamente para evitar la posible volatilidad de mercado, como ocurrió durante el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

En aquel momento, el precio medio del mercado mayorista en el mes de marzo se situó en los 283,3 euros/MWh.

Así, desde este 1 de enero de 2026, el peso del mercado mayorista en el PVCP es únicamente del 45 %, ya que el 55 % depende de la evolución de los mercados a largo plazo.