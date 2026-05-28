Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo: cerrar nucleares constituiría ‘el mayor desastre industrial’ para España

El presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga, ha considerado que en el actual contexto geopolítico el cierre de las centrales nucleares constituiría «el mayor desastre industrial» para España, por lo que ha apelado a la «sensatez» pues, según ha advertido, «si lo hacemos, estamos muertos».

Jainaga se ha pronunciado en estos términos en la mesa redonda ‘Red Eléctrica, clave en la transición energética y descarbonización de empresas’, celebrada este jueves en Bilbao en el marco del foro ‘La energía eléctrica que Euskadi necesita. Redes e interconexiones, junto al CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, y la viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, Irantzu Allende.

Sidenor es una empresa siderúrgica con sede en el País Vasco, donde también se afincan el fabricante de trenes Talgo y Petronor, la filial petrolera de Repsol.

Jainaga sería ‘una gran barbaridad’ clausurar unas plantas nucleares que suponen en España el 19 % de la capacidad de generación de energía

Durante su intervención, Jainaga ha manifestado que, pese a que «parece que la marea nos empuja» al cierre de la centrales nucleares, sería «una gran barbaridad» clausurar unas plantas que suponen en España el 19 % de la capacidad de generación de energía, que es «estable» y «nos protege» ante incidentes como el apagón del pasado año.

«Cuando estamos buscando una energía eléctrica con un precio predecible, competitivo y con seguridad de suministro», el cierre de las nucleares supone «el mayor desastre industrial que puede hacer España en este momento», ha considerado el empresario.

En este sentido, ha señalado que, desde el punto de vista geopolítico, la nuclear es «mucho menos dependiente de problemas» como el coste del petróleo, y además España cuenta con centrales «que funcionan, y que funcionan bien, alguna de ellas al mejor estándar europeo de calidad y disponibilidad de la energía».

«Si España cierra las centrales nucleares, estamos muertos, y no hay que hacerlo. Espero que haya sensatez y que al final no se haga, porque tendríamos un gravísimo problema», ha confiado.

Descarbonización y transición energética

Por otro lado, el presidente de Sidenor ha recordado que la siderurgia es gran consumidora de energía y «emisora importante» de CO 2 .

El pasado año, la compañía logró cero emisiones ligadas al suministro eléctrico, si bien más del 70 % de las emisiones internas están derivadas de la combustión de gas natural, para las que «hoy no hay una solución técnica» y la del hidrógeno verde «está todavía lejos».

En este sentido, Jainaga ha avisado de que la descarbonización y la lucha contra el calentamiento global «no pueden estar disociadas» de la rentabilidad económica y de la competitividad empresariales. «No puede ser que toda la lucha contra el cambio climático la soportemos las empresas, porque al final pagamos todo», ha lamentado.

Asimismo, ha advertido que si competidores europeos como Alemania o Dinamarca reciben «un tratamiento de favor por parte de sus gobiernos por razones estratégicas y nosotros no», las firmas españolas están «en desventaja», lo cual «se traduce en la muerte lenta de las empresas».

Jainaga alerta sobre el alto coste de la energía para las empresas en España

Sobre el coste de la energía, ha reclamado la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica, «que lo pagamos los clientes», y que los denominados servicios de ajuste -que «están creciendo de manera exponencial», al pasar de 11 euros por megavatio hora (MWh) en 2024 a 23 euros por MWh en lo que va de año- se trasladen del precio de la energía al peaje de la tarifa, con una exención del 80 % como el resto de países europeos.

«Para ser competitivos, necesitamos que la energía eléctrica esté en 40 euros por MWh», ha cifrado Jainaga, quien también ha exigido un cambio del sistema de precios marginalista, por el cual la última tecnología de generación necesaria para cubrir la demanda fija el precio final de toda la electricidad.

En este sentido, ha reconocido que las energías renovables han aportado «una reducción de costes de generación muy importante», si bien «hay que conseguir que eso llegue al consumidor final».

Por último, ha mostrado su deseo continuar «manteniendo la actividad industrial en Euskadi». «Vamos a hacer todos los esfuerzos que dependen de nosotros, pero en la parte de la energía necesitamos ayuda en decisiones que no dependen de nosotros», ha admitido.

Petronor

Por su parte, el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha subrayado la importancia de una regulación «estable y competitiva» en el aspecto energético, a través de un «marco claro» y una simplificación administrativa.

En relación a la descarbonización ha detallado la transformación de las instalaciones de la refinería vasca para albergar el hidrógeno verde, al tiempo que se ha mostrado preocupado por «los movimientos» de países centroeuropeos como Alemania o Dinamarca.

«Están trabajando y van a conseguir que sus industrias consumidoras de gas natural hagan este proceso y, cuando lo consigan, mucho me temo que la normativa va a cambiar y nos la van a aplicar», por lo que van a lograr «ser mucho más competitivos que las empresas del sur», ha advertido.

De la misma manera que se produjo una sustitución del fueloil por el gas natural en grandes empresas consumidoras, «el siguiente paso que tenemos que dar es descarbonizarlo». «Nos gustará o no, pero si lo hacen los (países) del norte, más vale que lo hagamos, si no vamos a tener un serio problema», ha finalizado.