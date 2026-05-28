Bublik y Kyrgios lideran el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ha dado a conocer la lista de jugadores para su edición de 2026. El torneo se disputará del 20 al 27 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça y contará con el regreso de Nick Kyrgios, especialistas contrastados en hierba, y una amplia presencia de jugadores situados dentro del Top‑40 mundial.

“Estamos muy satisfechos con el nivel y el equilibrio de la lista de jugadores de este año”, señaló el director del torneo, Toni Nadal. “Con un Top‑10 como Alexander Bublik, el regreso del vigente campeón Tallon Griekspoor y un bloque muy sólido dentro del Top‑40, esperamos una competición de gran nivel desde el primer día. Además, la presencia de jugadores en gran momento como Ignacio Buse y la vuelta de Nick Kyrgios aportan un atractivo especial para el público”.

Bublik, referencia en la gira de hierba

El principal cabeza de cartel es Alexander Bublik (Kazajistán, ATP No. 10), uno de los jugadores más peligrosos y espectaculares del circuito sobre césped. Su potente servicio y su creatividad le sitúan entre los grandes aspirantes al título.

Junto a él, destaca la presencia de varios jugadores del Top‑25:

Luciano Darderi (Italia, No. 17)

Frances Tiafoe (Estados Unidos, No. 22)

Alejandro Davidovich Fokina (España, No. 23)

Un grupo que garantiza partidos de alto nivel desde las primeras rondas.

Kyrgios aporta espectáculo

El regreso de Nick Kyrgios a Mallorca añade un componente extra de expectación al torneo. El australiano, especialmente competitivo sobre hierba gracias a su talento natural y capacidad ofensiva, sigue siendo uno de los jugadores más imprevisibles y atractivos del circuito.

Griekspoor defiende título, Moutet regresa

El nivel del cuadro se ve reforzado por un sólido núcleo de jugadores del Top‑40, liderado por el vigente campeón Tallon Griekspoor (Países Bajos, No. 33). El neerlandés vuelve a Santa Ponça tras conquistar el título el pasado año y partirá nuevamente como uno de los rivales a batir.

También estará presente Corentin Moutet (Francia, No. 34), finalista en 2025, lo que abre la puerta a una posible reedición de la final del año pasado.

Completan este grupo nombres destacados como Alejandro Tabilo (Chile, No. 36), campeón del torneo en 2024, y Mariano Navone (Argentina, No. 38).

Buse llega en el mejor momento de su carrera

Uno de los jugadores más destacados del cuadro es Ignacio Buse (Perú, No. 31). A sus 22 años, aterriza en Mallorca tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, logrando así el primer título de su carrera en el circuito.

Su excelente racha le convierte en uno de los jugadores a seguir y en una posible sorpresa sobre la hierba balear.

Davidovich, referente español

El foco local estará puesto en Alejandro Davidovich Fokina, líder de la representación española. Tras su participación en Roland Garros, el malagueño buscará reencontrarse con su mejor versión en hierba y ofrecer un buen rendimiento ante su público.

Su intensidad y variedad de juego lo convierten en uno de los jugadores más incómodos del cuadro.

Un cuadro amplio y competitivo

Más allá de los principales nombres, el torneo presenta una participación muy equilibrada, con jugadores como:

Alex Michelsen (Estados Unidos, No. 42)

Adrian Mannarino (Francia, No. 45)

Ethan Quinn (Estados Unidos, No. 50)

Nuno Borges (Portugal, No. 51)

Yannick Hanfmann (Alemania, No. 53)

Fabian Marozsan (Hungría, No. 54)

Botic van de Zandschulp (Países Bajos, No. 55)

Hamad Medjedovic (Serbia, No. 58)



Parada clave rumbo a Wimbledon

Con un jugador del Top‑10, el vigente campeón en liza y varios tenistas en gran forma, el torneo refuerza su papel como una cita clave dentro de la gira de hierba.

El entorno del Mallorca Country Club ofrece condiciones ideales para un tenis rápido y dinámico, sirviendo además como preparación final para Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.