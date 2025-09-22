El ‘run-run’ sobre el dividendo golpea a Telefónica en Bolsa

Telefónica ha bajado el 2,42 % en bolsa este lunes, tras conocerse que podría redefinir su política de remuneración al accionista, con un mayor control financiero y liquidez para nuevas adquisiciones, en el marco de su nuevo plan estratégico que presentará el próximo 4 de noviembre.

Los títulos de Telefónica se han situado como el tercer mayor descenso del IBEX 35, principal índice nacional, y han bajado 0,109 euros, ese 2,42 %, hasta 4,398 euros por acción. En lo que va de año, se revaloriza el 15,37 %.

Según los analistas de XTB, Telefónica está evaluando la suspensión o reducción temporal del dividendo, una medida que liberaría hasta 1.700 millones de euros anuales, según estimaciones de UBS.

El movimiento, que se encuentra en fase de análisis y no está confirmado oficialmente, llegaría en un momento en que Telefónica busca crecer en Europa mediante compras y fusiones, para lo que según, ha precisado XTB, necesita caja adicional, más allá de las ventas de activos en Latinoamérica y de la posible ampliación de capital que se plantea.

Los analistas destacan además, que tras los últimos resultados trimestrales, en el segmento geográfico de Latinoamérica la compañía ha sufrido especialmente debido a los tipos de cambio, lo que ha expuesto las cuentas del grupo.

Telefónica presentará su nuevo plan estratégico el próximo 4 de noviembre

El pasado 15 de septiembre, Telefónica anunció que desvelaría su nuevo plan estratégico el próximo 4 de noviembre en el marco del día del inversor.

Un anuncio de nueva estrategia que coincidirá con la presentación de resultados del tercer trimestre del año por parte del operador.

A esta hora, el IBEX 35 se deja un 1,05 % y se encuentra en 15.100 puntos, un nivel que ha llegado a perder después del mediodía.