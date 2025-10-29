Endesa insiste en que, con Almaraz, hay que reconsiderar el calendario de cierre de nucleares

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha afirmado este miércoles que «hay que reconsiderar el calendario de cierre de centrales nucleares, que comienza con Almaraz«, en el contexto actual de gran penetración de energías renovables y tras el apagón del pasado 28 de abril.

«En este escenario, creemos que es crítico reconsiderar el calendario de cierre de las plantas nucleares, que comienza con Almaraz», ha dicho Bogas en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados del tercer trimestre.

Bogas ha recordado que esta central se encuentra en un lugar clave para reforzar la seguridad de suministro debido a su localización en una zona geográfica donde existe una gran producción renovable.

Bogás ha apuntado que en el mercado español los precios se han visto afectados por el impacto del inédito apagón del 28 de abril y ha destacado que sigue «sin estar claro» cuánto tiempo se prolongarán las medidas especiales que puso en marcha el operador del sistema tras el apagón, el conocido como «modo reforzado».

El directivo ha considerado que se debe aprender de lo ocurrido y que hay que «actualizar» la operación del sistema, que actualmente está dominada por energías renovables.

Asimismo, ha estimado que hay otras medidas, como la implementación de un modelo de control flexible.

Endesa y el resto de eléctricas culminarán este jueves su petición de extender la vida útil de Almaraz

El pasado viernes, las tres empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta donde pedían ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027.

Las eléctricas prevén culminar este jueves su petición de extender la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027 con el envío de la solicitud formal al Ministerio de Transformación Ecológica para llevar a cabo una miniprórroga hasta 2030.

De acuerdo con el calendario actual, pactado por las titulares de las centrales nucleares y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el cierre de la segunda unidad de Almaraz está fijado para el 31 de octubre de 2028.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó la víspera las ventajas de las plantas nucleares al considerarlas «seguras y necesarias» en un momento donde aseguró que «se necesitan mucho más que antes, incluso, para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar el servicio».

Galán ha resaltado en la presentación de resultados a los analistas que las empresas propietarias han pedido que se dé «continuidad» a Almaraz, lo que depende «únicamente» -dijo- de la decisión del Gobierno central.