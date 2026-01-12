Ericsson se suma a los ERE en España

Ericsson España (EEM) ha anunciado su intención de acometer un procedimiento de despido colectivo aunque todavía no ha precisado cuántos empleados se verán afectados, según han confirmado a EFE fuentes de la empresa este lunes. En España, los ERE se suceden uno tras otro en los últimos meses, siendo el más amplio de todos el recientemente firmado por Telefónica con los sindicatos.

«Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España», ha explicado Ericsson en una comunicación a los trabajadores.

Además, ha añadido en la carta que «esta decisión ha quedado comunicada esta mañana a los sindicatos de EEM, mediante la pertinente comunicación de intención de inicio del proceso».

Ericsson España cuenta con más de 2.200 trabajadores, aunque no ha dado información sobre las áreas de actividad afectadas por el ERE

La filial española de la empresa de telecomunicaciones sueca cuenta con una plantilla de más de 2.200 trabajadores, aunque Ericsson no ha dado información sobre las áreas de actividad en las que este expediente de regulación de empleo (ERE) impactará.

Ericsson España ha añadido en relación al proceso que «en los próximos días los sindicatos tendrán que designar a los representantes que formarán la mesa negociadora» y que «comenzará un periodo de negociación con los sindicatos de aproximadamente un mes de duración».

De este modo, se espera que el proceso finalice a finales de febrero.