Iberdrola conecta su nueva planta en EE.UU. para abastecer la demanda de grandes clientes

Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha conectado a la red eléctrica regional su nueva planta fotovoltaica Tower Solar, en el condado de Morrow, en el estado de Oregón (Estados Unidos). La compañía prevé su entrada en operación comercial este verano, una vez culminadas las últimas fases del proyecto, para contribuir a atender la creciente demanda energética de grandes clientes.

Con una potencia de 166 MWdc (120 MWac), Tower Solar de Iberdrola incorpora más de 250.000 paneles solares

Con una potencia de 166 MWdc (120 MWac), la instalación incorpora más de 250.000 paneles solares. La energía generada se integrará en la red de Portland General Electric (PGE) y se destinará especialmente a cubrir la demanda de grandes consumidores municipales, comerciales e industriales, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica. Por ejemplo, la nueva capacidad renovable de Tower Solar respaldará las operaciones en la región de QTS (Quality Technology Services), uno de los principales proveedores estadounidenses de infraestructuras digitales y centros de datos.

En este sentido, la planta suministrará electricidad a la red de PGE a través del programa Green Future Impact (GFI), que permite a grandes consumidores acceder a energía limpia para avanzar en sus objetivos de descarbonización. Este modelo impulsa el desarrollo de nueva capacidad renovable vinculada directamente a la demanda de estos clientes, sin trasladar costes adicionales al resto de usuarios del sistema.

Contribuirá a dar soporte a las operaciones en la región de QTS (Quality Technology Services), uno de los principales proveedores estadounidenses de infraestructuras digitales y centros de datos

El proyecto responde al avance sostenido de la demanda eléctrica en los Estados Unidos, especialmente en el noroeste del país. En este entorno, el Grupo refuerza su apuesta por soluciones energéticas que combinan competitividad, seguridad de suministro, generación autóctona, apoyo directo al crecimiento económico e industrial y el desarrollo de las comunidades.

A través de Avangrid, el Grupo Iberdrola cuenta con más de 11.000 MW de capacidad instalada en los Estados Unidos, distribuidos en cerca de 100 plantas en 25 estados.