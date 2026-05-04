Iberdrola consolida su compromiso con las comunidades locales en EE.UU.

Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos, ha contribuido en 2025 con más de 52 millones de euros en ingresos fiscales derivados de sus instalaciones, para apoyar la prestación de servicios públicos y el desarrollo de infraestructuras en los territorios en los que opera.

Con presencia en 25 estados y más de 11 gigavatios de capacidad instalada, Avangrid impulsa el suministro de electricidad en un contexto de creciente demanda, al tiempo que genera un impacto económico directo a escala local y regional.

Estas contribuciones ayudan a financiar, entre otros ámbitos, centros educativos, proyectos de inversión pública y servicios esenciales como carreteras, emergencias, bibliotecas y equipamientos comunitarios, contribuyendo además a aliviar la carga fiscal de los residentes.

Además de su impacto fiscal, la filial de Iberdrola, Avangrid. complementa su contribución social mediante iniciativas de apoyo comunitario: en 2025 destinó más de 200.000 dólares a más de 80 organizaciones sin ánimo de lucro en 20 estados a través de su programa de Patrocinio Comunitario, y la Fundación Avangrid concedió más de 3,1 millones de dólares en ayudas a 73 organizaciones.