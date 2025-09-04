Iberdrola, mejor utility del mundo en información de sostenibilidad

Iberdrola es la mejor utility del mundo en divulgación de información sobre Sostenibilidad y la primera empresa a española, según el ranking de la League of American Communications Professionals (LACP).

LACP ha evaluado cerca de 1.000 informes anuales (incluyendo formatos digitales) de compañías de numerosos sectores y de más de una veintena de países de todo el mundo. Iberdrola, con una puntuación de 99 sobre 100, ha logrado el premio Platinum a nivel mundial en la categoría Online / Digital Report por su espacio digital “Informe Integrado Anual e Información sobre Sostenibilidad 2024”.

Iberdrola también se destacó como “Most Improved Report” por la mejora significativa en la calidad, diseño y en especial de la accesibilidad de su informe.

El informe premiado forma parte del espacio digital que Iberdrola dedica a la información de sostenibilidad, un entorno que integra de forma estructurada y visual todos los contenidos relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, impacto social, gobernanza y métricas financieras y no financieras asociadas. Este Microsite, que reporta de acuerdo con los principales estándares internacionales (ESRS, ISSB, SASB, GRI, B4SI y Pacto Mundial entre otros), se ha consolidado como una herramienta clave en el compromiso por la transparencia y la difusión de la información de sostenibilidad, a todos sus Grupos de interés.

La distinción “Most Improved” subraya el esfuerzo realizado por Iberdrola para evolucionar su modelo de comunicación, apostando por una experiencia digital más rica, interactiva y adaptada a las necesidades de los usuarios. La compañía ha incrementado el uso de infografías, visualizaciones dinámicas y contenidos multimedia que facilitan la comprensión de su estrategia y resultados.