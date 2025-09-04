Directo
Directo
Ignacio Sánchez Galán, presidente Ejecutivo de Iberdrola.

Iberdrola, mejor utility del mundo en información de sostenibilidad

Iberdrola es la mejor utility del mundo en divulgación de información sobre Sostenibilidad y la primera empresa a española, según el ranking de la League of American Communications Professionals (LACP).

LACP ha evaluado cerca de 1.000 informes anuales (incluyendo formatos digitales) de compañías de numerosos sectores y de más de una veintena de países de todo el mundo. Iberdrola, con una puntuación de 99 sobre 100, ha logrado el premio Platinum a nivel mundial en la categoría Online / Digital Report por su espacio digital “Informe Integrado Anual e Información sobre Sostenibilidad 2024”.

Iberdrola también se destacó como “Most Improved Report” por la mejora significativa en la calidad, diseño y en especial de la accesibilidad de su informe.

El informe premiado forma parte del espacio digital que Iberdrola dedica a la información de sostenibilidad, un entorno que integra de forma estructurada y visual todos los contenidos relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, impacto social, gobernanza y métricas financieras y no financieras asociadas. Este Microsite, que reporta de acuerdo con los principales estándares internacionales (ESRS, ISSB, SASB, GRI, B4SI y Pacto Mundial entre otros), se ha consolidado como una herramienta clave en el compromiso por la transparencia y la difusión de la información de sostenibilidad, a todos sus Grupos de interés.

La distinción “Most Improved” subraya el esfuerzo realizado por Iberdrola para evolucionar su modelo de comunicación, apostando por una experiencia digital más rica, interactiva y adaptada a las necesidades de los usuarios. La compañía ha incrementado el uso de infografías, visualizaciones dinámicas y contenidos multimedia que facilitan la comprensión de su estrategia y resultados.

