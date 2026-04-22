Iberia Express mejora su puente aéreo con Baleares y Canarias este verano

Iberia Express continúa mejorando su posicionamiento en Canarias y Baleares y, durante la temporada de verano que abarca hasta finales de octubre, reforzará su puente aéreo con ambos archipiélagos programando mejores frecuencias, para facilitar los viajes de residentes y visitantes en las islas a lo largo de los próximos seis meses y, al mismo tiempo, favorecer la desestacionalización del turismo en ambos archipiélagos.

La low cost del Grupo Iberia alcanzará en la temporada de verano los 370 vuelos semanales con el archipiélago canario, con mejor conectividad en todas las islas en las que opera: Gran Canaria, Tenerife (norte y sur), Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Iberia Express ha programado en los próximos meses hasta 9 vuelos diarios por sentido con Gran Canaria, hasta 11 con Tenerife (entre el norte y el sur), otros tres vuelos diarios con Lanzarote, tres con Fuerteventura y dos con La Palma.

En Baleares, Iberia Express ofertará cerca de 260 vuelos semanales con el archipiélago. El puente aéreo que la low cost ha establecido con Baleares incluye hasta nueve vuelos diarios con Mallorca, hasta seis con Ibiza y hasta cuatro con Menorca.

Tanto el número de frecuencias como los horarios que Iberia Express ha programado con ambos archipiélagos facilitan las conexiones con toda la red de destinos nacionales e internacionales del grupo Iberia, lo que favorece la llegada de visitantes de alto valor a las islas procedentes de otros mercados y, para los residentes, mejora su conectividad internacional de cara a las vacaciones de verano.

Con esta mejora de la conectividad con Canarias y Baleares, el Grupo Iberia continúa orientándose a reforzar su robustez operativa, su rentabilidad y su competitividad en costes, claves para afrontar el actual contexto de alta volatilidad.

Puntualidad, seña de identidad de Iberia Express

Iberia Express se ha situado siempre entre las aerolíneas más puntuales del mundo. Entre 2014 y 2018 fue reconocida durante cinco años consecutivos como la low‑cost más puntual del mundo; en 2019, 2021 y 2022 obtuvo ese mismo liderazgo a nivel europeo. Y desde 2023, la compañía ha revalidado año tras año su posición como aerolínea más puntual de Europa, un reconocimiento que mantiene en el ranking anual de 2025 publicado por la consultora Cirium.