Merlin desarrollará en Aragón el mayor proyecto de autoconsumo renovable para data centers

El Gobierno de Aragón ha aprobado la Declaración de Inversión de Interés Autonómico con Interés General de Aragón (DIGA) del proyecto Zaragoza-WIND de MERLIN-EDGED, un gran centro de datos de nueva generación que se desarrollará en Botorrita (Zaragoza) y que supondrá una inversión de 1.225 millones de euros. Este proyecto contempla el desarrollo de 144 MW IT en un solo edificio, el mayor de todos los promovidos por MERLIN en España hasta la fecha.

Una nueva referencia mundial en autoconsumo renovable

Zaragoza-WIND destaca por incorporar el mayor nivel de autoconsumo renovable del mundo, por factor de carga, asociado a un centro de datos. Gracias a la abundancia de recurso y a una combinación pionera de generación eólica y solar, el proyecto alcanzará un 87% de autoconsumo renovable nativo, estableciendo un nuevo estándar internacional para el desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles. La compañía estudia una hibridación con baterías que podría elevar el nivel de autoconsumo por encima del 95% y acercarse ya muy significativamente (y solamente con energías renovables) al nuevo estándar de la industria a nivel mundial en países desarrollados, el “off-grid”.

Este modelo energético permitirá maximizar el aprovechamiento de recursos renovables, excepcionalmente abundantes en Aragón, reforzar la competitividad de la infraestructura nacional frente a otros países y reducir muy significativamente la dependencia de la red, principal factor limitante a día de hoy de este tipo de inversiones.

El proyecto se desarrollará bajo los principios que caracterizan la plataforma de centros de datos MERLIN-EDGED: Zero Water, Zero Carbon, Big Data. Zaragoza-WIND será prácticamente autosuficiente desde el punto de vista energético e incorporará sistemas de refrigeración sin consumo de agua (WUE 0,0) para la operación de los equipos IT, eliminando dos de las principales preocupaciones creadas en la población frente al desarrollo de infraestructuras digitales de gran escala. Funcionará exclusivamente con energía renovable, incluyendo la que eventualmente se obtenga de la red (que dispondrá de certificaciones verdes) y estará preparado para gestionar cargas de trabajo de altísima densidad con refrigeración liquida, propias de los sistemas de IA más avanzados.

Una inversión transformadora para Aragón

El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 28,8 hectáreas en el municipio de Botorrita, asociado a las subestaciones de Vientos (Muel) y María (María de Huerva). Contará con un edificio principal de 156.301 m2 de superficie construida, diseñado específicamente para operar densidades por encima de 200kwh por rack, para dar respuesta al crecimiento exponencial de la demanda asociada a la computación en la nube, la inteligencia artificial y los servicios digitales más avanzados.

La iniciativa, que no será la única de MERLIN-EDGED en la región, supondrá una inversión de 1.225 millones de euros, equivalente aproximadamente al 2,5 % del PIB de Aragón, generará alrededor de 5.000 empleos durante la fase de construcción y más de 500 empleos permanentes de alta cualificación durante la posterior explotación. Los empleos asociados al proyecto abarcan, entre otros, perfiles de ingeniería, operación crítica, mantenimiento especializado, energía, telecomunicaciones, seguridad e infraestructuras digitales, contribuyendo al desarrollo de capacidades tecnológicas de alto valor añadido a nivel local.

La entrada en operación está prevista para la segunda mitad de 2029.

Consolidando a Aragón como líder europeo de la economía digital

La aprobación de esta DIGA refuerza el papel de Aragón como uno de los principales polos de desarrollo de centros de datos del sur de Europa=. La Comunidad Autónoma reúne ventajas competitivas únicas para este tipo de infraestructuras: disponibilidad única de energías renovables, acceso a suelo industrial, creciente talento asociado a este tipo de infraestructuras (incluyendo un incipiente ecosistema de pymes especializadas), conectividad estratégica entre Madrid, Barcelona y Europa en plena Diagonal Digital Ibérica y un entorno institucional de calidad, ágil, proactivo y favorable a la inversión tecnológica.

«Con iniciativas como ésta, de la mano de empresas de la importancia y el empuje de MERLIN Properties, seguimos avanzando hacia un Aragón más competitivo, más innovador, más próspero y con mayores oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos», ha afirmado Jorge Azcón, Presidente de Aragón.

«La aprobación de la DIGA supone un paso decisivo para convertir Zaragoza-WIND en una referencia internacional de sostenibilidad, innovación y eficiencia energética. Este proyecto demuestra que es posible desarrollar infraestructuras digitales de gran escala combinando competitividad económica con liderazgo ambiental. Aragón reúne las condiciones para convertirse en uno de los principales hubs tecnológicos de Europa y estamos orgullosos de contribuir a ese objetivo», ha señalado Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties.

Un pilar estratégico de la plataforma MERLIN-EDGED

Zaragoza-WIND forma parte de la estrategia de crecimiento de MERLIN en centros de datos. Actualmente, la compañía dispone de centros operativos en Barcelona, Álava y Madrid, y desarrolla nuevos proyectos en Lisboa y Zaragoza, consolidando una de las mayores plataformas de infraestructura digital del sur de Europa. Con 112 MW IT en operación a finales de 2026 y más de 600 MW IT en desarrollos anunciados hasta la fecha, MERLIN-EDGED es el operador ibérico líder en infraestructuras digitales vinculadas a la Inteligencia Artificial y la computación en la nube.