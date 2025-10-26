Iberia inaugura la única conexión directa entre Madrid y Orlando

Iberia ha inaugurado este domingo su nueva ruta directa entre Madrid y Orlando, reforzando su apuesta por el mercado estadounidense y ampliando su red de destinos en Norteamérica. La nueva conexión operará con cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo— y ofrecerá más de 46.000 asientos durante esta temporada de invierno. Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando, y se convierte en la única aerolínea que conecta España con esta ciudad sin escalas. El vuelo inaugural ha despegado este domingo, 26 de octubre, a las 11:30 desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y tiene previsto aterrizar en Orlando a las 16:45 hora local con 272 pasajeros a bordo.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los clientes de Iberia fueron recibidos con varias sorpresas, como un gran arco de Walt Disney World instalado en la puerta de embarque, que invitaba a los viajeros a comenzar su vuelo directo hacia la magia. Dentro del avión, también se incluyeron pequeños detalles, como un kit de entretenimiento especialmente pensado para los más pequeños.

Orlando y el parque Walt Disney World

Orlando es mundialmente conocido por albergar el parque temático más grande del mundo: Walt Disney World que cuenta con cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, una zona exclusiva de compras y restauración, más de 20 hoteles temáticos, un gran centro deportivo de ESPN y tres campos de golf.

Actualmente, el resort atraviesa el crecimiento más significativo de las últimas dos décadas, con nuevas atracciones, como TRON Lightcycle/Run o Tiana’s Bayou Adventure en el parque Magic Kingdom, y nuevas tierras como Star Wars: Galaxy’s Edge® en los Disney Hollywood Studios. Todas estas novedades sorprenden a los millones de visitantes, de todas las edades, que cada año cruzan sus puertas.

Además de su oferta de ocio, la ciudad se está posicionando como un destino estratégico para el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, por sus siglas en inglés), gracias a instalaciones como el Centro de Convenciones del Condado de Orange. Este recinto es uno de los mayores de Estados Unidos, con más de 200.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones y reuniones, y acoge cada año cientos de eventos internacionales, desde ferias comerciales hasta congresos corporativos de gran tamaño. También destaca la presencia de Cabo Cañaveral, vinculado a la industria espacial y a los cruceros, lo que refuerza aún más el atractivo de la región.

Estrategia de crecimiento de Iberia

“La inauguración de nuestra ruta directa a Orlando representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Iberia en Estados Unidos, un mercado clave para nosotros. Con esta incorporación, ya son nueve los destinos que ofrecemos en el país, lo que refuerza nuestra posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica. Orlando es mucho más que un destino turístico: es un polo de atracción internacional para el ocio, los congresos y la innovación, y estamos orgullosos de ser la única aerolínea que conecta directamente España con esta ciudad. Esta nueva ruta nos permite seguir ampliando nuestra red, diversificar nuestra oferta y fortalecer el hub de Madrid como puerta de entrada entre Europa y América.”, explicó Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

Por su parte, Tiago Santos, director general de Disney Destinations para España y Portugal, ha declarado que “estamos muy contentos de colaborar con Iberia en esta iniciativa que marca un antes y un después en la experiencia de los visitantes españoles que viajan a Walt Disney World Resort. Este vuelo corrobora la alianza entre dos grandes compañías y simplifica el viaje a los visitantes españoles que vuelan directos a la magia”.

Orlando da la bienvenida a Iberia

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Iberia y celebrar el servicio directo entre Orlando y Madrid”, afirmó Lance Lyttle, director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA). “La demanda de pasajeros entre nuestras dos ciudades ha alcanzado niveles récord, y esta nueva conexión ofrece un enlace de primer nivel entre dos destinos vibrantes, tanto para el turismo como para los viajes de negocios. Surgen nuevas oportunidades para que los habitantes de Florida Central exploren el mundo, y ahora más visitantes internacionales podrán descubrir todo lo que nuestra región tiene para ofrecer, reforzando aún más el papel del Aeropuerto Internacional de Orlando como una verdadera puerta de entrada global”, aseguró.

Cuatro vuelos semanales

Iberia ofrece cuatro frecuencias a la semana entre Madrid y Orlando con aviones Airbus A330, con capacidad para 292 clientes en las clases Business, Turista Premium y Turista:

Nº de vuelo Ruta Días de operación Hora salida Hora llegada IB339 Madrid-Orlando Lunes, miércoles, viernes y domingo 11:30h 16:45h IB340 Orlando-Madrid Lunes, miércoles, viernes y domingo 18:20 7:55

Iberia en Estados Unidos

Con la incorporación de Orlando, Iberia amplía a diez sus destinos en Estados Unidos, y consolida su apuesta por el mercado norteamericano. Además de esta nueva ruta, la aerolínea opera vuelos directos a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico y San Francisco. Esta red permite ofrecer una conectividad robusta y diversificada, tanto para viajeros de ocio como de negocio.

Durante 2025, Iberia ofrece cerca de 2 millones de asientos entre España y Estados Unidos y una media de 150 vuelos semanales. Para esta temporada de invierno, la compañía española operará dos vuelos diarios a Nueva York y Miami; hasta dos vuelos diarios a Boston y Puerto Rico, rutas que se ha visto reforzada gracias a la llegada del Airbus A321XLR; y tres frecuencias semanales a Washington, que ha pasado de ser una ruta exclusivamente estival a tener operación anual. También se mantienen el vuelo diario a Chicago, las cuatro frecuencias semanales a Dallas Fort Worth y las tres a Los Ángeles. Por su parte, San Francisco se opera como ruta de verano con tres vuelos semanales de mayo a septiembre.