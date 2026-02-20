Marta Ortega, presidenta de Inditex, la multinacional española que tiene a su marca Zara como la más valiosa del mundo en el sector de la moda, según Kantar.

Incentivo de 1.500 euros para 30.000 empleados de Inditex en la nómina de febrero

Casi 30.000 empleados de las tiendas de la multinacional de la moda Inditex en España percibirán en la nómina de febrero un incentivo extraordinario de hasta 1.500 euros vinculado a objetivos comerciales alcanzados en el ejercicio fiscal 2025-2026, que finalizó el pasado 31 de enero, han confirmado este jueves a EFE fuentes del grupo empresarial.

Más del 99 % de las tiendas que el grupo tiene en España han alcanzado un incentivo igual o superior al del año pasado y, de ellas, más de la mitad han logrado algún tipo de sobrecumplimiento que permite alcanzar un incentivo de hasta 1.500 euros brutos (o 900 euros brutos para quienes hagan jornadas inferiores a 24 horas semanales).

Inditex comunica a su plantilla de tienda en España la renovación de este incentivo extraordinario para el ejercicio fiscal 2026

Según las fuentes, la empresa ya ha comunicado a su plantilla de tienda en España la renovación de este incentivo extraordinario para el ejercicio fiscal 2026, que se verá además incrementado en un 3 %.

El Grupo Inditex, formado entre otras marcas por Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Lefties, presentará las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025-2026 previsiblemente el próximo 11 de marzo.